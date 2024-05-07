عاجل.. بشرى من حساب المواطن بخصوص صرف دفعة مايو للمؤهل الذي لم تصله رسالة نصية

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يتساءل بعض مستفيدي حساب المواطن المؤهلين للدورة 78 – لشهر مايو حول مدى استحقاقهم لمبالغ الدفعة التي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين الخميس، في ظل عدم تلقيهم رسالة نصية بذلك.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد لأحد المتابعين: "انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر "مايو" وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "9 مايو".

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

ونظرًا لتزامن موعد الإيداع يوم العطلة الأسبوعية – الجمعة – فقد تم تبكير عملية الإيداع إلى يوم الخميس,

وعليكم السلام ،انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر " مايو " وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "9 مايو "، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩، نسعد بخدمتك May 6, 2024

أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن

