عاجل.. بشرى من حساب المواطن بخصوص صرف دفعة مايو للمؤهل الذي لم تصله رسالة نصية

يتساءل بعض مستفيدي حساب المواطن المؤهلين للدورة 78 – لشهر مايو حول مدى استحقاقهم لمبالغ الدفعة التي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين الخميس، في ظل عدم تلقيهم رسالة نصية بذلك.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد لأحد المتابعين: "انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر "مايو" وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "9 مايو".
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
ونظرًا لتزامن موعد الإيداع يوم العطلة الأسبوعية – الجمعة – فقد تم تبكير عملية الإيداع إلى يوم الخميس,
وعليكم السلام ،انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر " مايو " وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "9 مايو "، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: https://t.co/XGVelVLg1z، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 6, 2024
أهلية حساب المواطنويتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.