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إطلاق المرحلة التجريبية الثالثة للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)

صندوق-تنمية-الموارد-البشرية
صندوق تنمية الموارد البشرية
أ أ
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الإصدار التجريبي للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".

إتاحة التسجيل لجهات حكومية وغير حكوميةاضافة اعلان

 وتشمل إتاحة التسجيل للجهات الحكومية وشبه الحكومية في المنصة، ونشر إعلاناتها الوظيفية والتقديم عليها، وذلك بهدف تحسين آلية إعلان الوظائف في القطاعات كافة، وسهولة وصول الباحثين عن عمل لتلك الفرص الوظيفية.
وتتيح المنصة إنشاء ملفات تعريفية بالجهة أو المنشأة، وطرح قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، إلى جانب جدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، واستكمال جميع أنشطة التوظيف، كما تحقق المنصة مواءمة رقمية سلسة شاملة وفاعلة، وفق معايير الدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل، والتواصل مع المستفيدين.

 ويمكن الدخول للمنصة عبر الرابط:
اضغط هنا

- كما يمكن التواصل مع الحسابات الرسمية للصندوق، أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030

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