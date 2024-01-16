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لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

وزارة الاقتصاد والتخطيط
وزارة الاقتصاد والتخطيط
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط اضافة اعلان


- أخصائي اتفاقيات أول (Senior Agreements Specialist)
- أخصائي التعلم والتطوير (Learning and Development Specialist)
- خبير الاقتصاد الدولي (International Economy Expert)
- خبير المشتريات (Procurement Expert)

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:


- إدارة الأعمال          
- الموارد البشرية     
- الاقتصاد الدولي
- التجارة            
- القانون           
- سلاسل التوريد 
- أو مايعادلهم

الشروط العامة لشغل الوظائف:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس (فأعلى) في التخصص المطلوب.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم على الوظائف:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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