بدءا من أمس.. وظائف تعليمية وإدارية في عدة مدن بالمملكة

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أعلنت شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب فتح التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية في عدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الخبر، ينبع) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





الوظائف:



الشروط:



التخصصات:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



- مساعد معلم.- معلم.- معلم أول.- إداري.1- الحصول على درجة الدبلوم فأعلى.2- ملائمة الوظيفة المتقدم عليها للتخصص.3- خبرة بنفس المجال عامين كحد أدنى.4- مقر العمل: الرياض - جدة - الخبر - ينبع.- اجتماعيات.- الإحصاء.- الأحياء.- الإدارة العامة.- الأدب.- الإرشاد النفسي.- الإشراف التربوي.- اضطراب طيف التوحد.- الإعاقة العقلية.- الاقتصاد.- الاقتصاد المنزلي.- الإدارة والتطوير.- إدارة الأعمال.- برمجة الحاسب الآلي.- بيولوجيا.- التاريخ.- المصرفية وتأمين المخاطر.- التحليل الوظيفي.- العلوم التربوية.- التربية الإسلامية.- التربية الدنية.- التربية الخاصة.- التربية الفنية.- التسويق.- تصميم الجرافيك.- التغذية.- تقنية المعلومات.- التمريض.- الجغرافيا.- الحاسب الآلي.- الدراسات الإسلامية.- رياض الأطفال.- الرياضيات.- تخصصات السكرتارية.- الشريعة وأصول الدين.- صعوبات التعلم.- الصفوف الأولية.- طرق التدريس.- الطفولة المبكرة.- العلاقات العامة.- علم الاجتماع.- علم الحياة.- علم النفس.- العلوم.- العلوم الإدارية.- اللغة الفرنسية.- الفنون.- الفيزياء.- القانون.- الكيمياء.- اللغات والترجمة.- اللغة الإنجليزية.- اللغة العربية.- المحاسبة.- المناهج وطرق التدريس.- الموارد البشرية.- نظم المعلومات.- نظم المعلومات الإدارية.- هندسة الحاسب.- هندسة الشبكات.- الهندسة الميكانيكية.- الهندسة الكهربائية.- الهندسة المدنية.- وغيرها من التخصصات المطلوبة.- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 1445/10/27هـ الموافق 2024/05/06م.- من خلال الرابط التالي: