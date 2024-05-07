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بدءا من أمس.. وظائف تعليمية وإدارية في عدة مدن بالمملكة

معلم وظائف تعليمية
وظائف تعليمية
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أعلنت شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب فتح التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية في عدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الخبر، ينبع) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف:

- مساعد معلم.
- معلم.
- معلم أول.
- إداري.


الشروط:

1- الحصول على درجة الدبلوم فأعلى.
2- ملائمة الوظيفة المتقدم عليها للتخصص.
3- خبرة بنفس المجال عامين كحد أدنى.
4- مقر العمل: الرياض - جدة - الخبر - ينبع.

التخصصات:

- اجتماعيات.
- الإحصاء.
- الأحياء.
- الإدارة العامة.
- الأدب.
- الإرشاد النفسي.
- الإشراف التربوي.
- اضطراب طيف التوحد.
- الإعاقة العقلية.
- الاقتصاد.
- الاقتصاد المنزلي.
- الإدارة والتطوير.
- إدارة الأعمال.
- برمجة الحاسب الآلي.
- بيولوجيا.
- التاريخ.
- المصرفية وتأمين المخاطر.
- التحليل الوظيفي.
- العلوم التربوية.
- التربية الإسلامية.
- التربية الدنية.
- التربية الخاصة.
- التربية الفنية.
- التسويق.
- تصميم الجرافيك.
- التغذية.
- تقنية المعلومات.
- التمريض.
- الجغرافيا.
- الحاسب الآلي.
- الدراسات الإسلامية.
- رياض الأطفال.
- الرياضيات.
- تخصصات السكرتارية.
- الشريعة وأصول الدين.
- صعوبات التعلم.
- الصفوف الأولية.
- طرق التدريس.
- الطفولة المبكرة.
- العلاقات العامة.
- علم الاجتماع.
- علم الحياة.
- علم النفس.
- العلوم.
- العلوم الإدارية.
- اللغة الفرنسية.
- الفنون.
- الفيزياء.
- القانون.
- الكيمياء.
- اللغات والترجمة.
- اللغة الإنجليزية.
- اللغة العربية.
- المحاسبة.
- المناهج وطرق التدريس.
- الموارد البشرية.
- نظم المعلومات.
- نظم المعلومات الإدارية.
- هندسة الحاسب.
- هندسة الشبكات.
- الهندسة الميكانيكية.
- الهندسة الكهربائية.
- الهندسة المدنية.
- وغيرها من التخصصات المطلوبة.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 1445/10/27هـ الموافق 2024/05/06م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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