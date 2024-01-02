الثلاثاء، 20 جمادى الثانية 1445 ، 02 يناير 2024

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وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

وزارة الاقتصاد والتخطيط
وزارة الاقتصاد والتخطيط
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة ، على مسمى “أخصائي التدريب والتطوير”؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.اضافة اعلان

وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط


وأشارت وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى أنّ الوظائف متاحة للمواطنين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف وزارة الاقتصاد


وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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