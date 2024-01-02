وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

أ أ

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة ، على مسمى “أخصائي التدريب والتطوير”؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض. اضافة اعلان





وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط



التقديم على وظائف وزارة الاقتصاد

