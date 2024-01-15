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لحملة البكالوريوس في الرياض

شركة حكومية.. "نقل وتقنيات المياه" تعلن عن وظائف شاغرة

شركة نقل وتقنيات المياه
شركة نقل وتقنيات المياه
أ أ
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أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه (شركة حكومية) عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقر الشركة بالرياض على النحو التالي:

وظائف شركة نقل وتقنيات المياهاضافة اعلان


- مدير المشروع (Project Manager)
- مسؤول ادارة العقود (Contravt Management Officer)
- أخصائي ادارة العقود (Contract Management Speicalist)
- أخصائي تدقيق تقنية المعلومات (IT Audit Specialist)
- مهندس (Engineer)
 

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف: 


- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع    
- القانون
- العلاقات العامة
- علوم الحاسب    
- تقنية المعلومات  
- الهندسة   
- أو ما يعادلهم

نبذة عن شركة نقل وتقنيات المياه:


شركة نقل وتقنيات المياه هي شركة مملوكة للحكومة وتعتبر هي أكبر ناقل للمياه في العالم وتأسست الشركة عام 1441 هـ وهي احد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2023 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

طريقة التقديم على الوظائف:


التقديم متاح حالياً خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".


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