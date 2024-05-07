الثلاثاء، 28 شوال 1445 ، 07 مايو 2024

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المرور يجيب.. تم الدفع مرتين لاستبدال الرخصة كيف أسترجع المبلغ؟

المرور السعودي
المرور
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أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن للمستفيد استرداد المبلغ باستخدام الحساب البنكي الذي تم السداد من خلاله حال الدفع أكثر من مرة لتجديد الرخصة.

استرداد أموال تجديد الرخصةاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "دفعت مرتين لاستبدال الرخصة كيف استرجع المبلغ؟ مع العلم أنني قد حاولت عن طريق البنك وفشل؟".
وأجاب المرور بقوله : "مرحباً بك، يمكنك استرداد المبلغ باستخدام الحساب البنكي الذي تم السداد من خلاله. سعدنا بتواصلك".

كذلك حددت الإدارة العامة للمرور، خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة.

خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة

وعن الاستعلام عن المركبة المحجوزة، بينت أن ذلك يتم إلكترونيًا من خلال اتباع هذه الخطوات:
1 - الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.
2 - الدخول إلى الحساب الرسمي على المنصة بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور.
3 – الانتقال بعد ذلك إلى خدمات المركبات من تبويب الخدمات الإلكترونية.
4 - تحديد قائمة الاستعلامات واختيار  المركبات المحجوزة.
5 - النقر على عرض المعلومات، وبعد حجز المركبة سيظهر لك الاسم وموقع وتاريخ حجز المركبة على الفور.

الأسباب التي تؤدي إلى حجز المركبات

وأضافت أن إجراء حجز المركبات يتم اتخاذه قانونيًا في العديد من الحالات، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الآتي:
1 - تجاوز إشارة المرور الحمراء عن عمد.
2 - تجاوز السرعة التي تم تحديدها للطرق.
3 - في حالة وجود مركبة تسير بلوحة واحدة أو بدون لوحة نهائيًا.
4 - إذا قام صاحب المركبة بوضع عوائق تؤدي إلى إعاقة رؤية اللوحة.
5 - عند القيادة بدون وجود رخصة قيادة صالحة للاستخدام، أو أن رخصته لا تُمكّنه من قيادة نوع المركبة المستخدمة في هذا الوقت.
6 - عدم التزام السائق بالقوانين المرورية أو التعرض للخطر نتيجة الإهمال في القيادة.

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