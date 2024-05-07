الثلاثاء، 28 شوال 1445 ، 07 مايو 2024

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تم تجميد حسابه بسبب انتهاء الهوية.. ماذا يفعل لنزول دعم المواطن؟

حساب-المواطن-1
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن تجميد حسابه بسبب انتهاء صلاحية الهوية الوطنية، ومدى تأثير ذلك على دعمه الشهري في حساب المواطن.اضافة اعلان

تأثير انتهاء الهوية الوطنية على حساب المواطن:

وجاء الرد من البرنامج على حسابه في منصة إكس : "أهلا بك.. لابد أن يكون الحساب البنكي " نشط " ليتم صرف الدعم.. نسعد بخدمتك".
تأثير العنوان الوطني على حساب المواطن:
كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية تسجيل العنوان الوطني بطريقة صحيحة لأنه يسكن في منطقتين، حتى ل يتأثر استحقاقه في الدعم.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" بسُبل عنواني الوطني في بيت أهلي.. لكن أنا ساكن بشقة بمنطقة دراستي ايش أرفع بالموقع خانة العنوان الوطني؟".
وجاء الرد : "لا بد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك..نسعد بخدمتك".

موعد نزول دفعة حساب المواطن:

وأيضا رد حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن موعد نزول الدفعة الشهرية للمستحقين في البرنامج.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه: " متى ينزل حساب المواطن يوم ١٠ أم يوم ٣؟".
وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :"أهلا بك.. يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ 9 مايو.. نسعد بخدمتك".

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