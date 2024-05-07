.هل يلزم توثيق العقد في منصة قوى لتسجيل الموظفين في التأمينات؟

أ أ

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أهمية تسجيل المشترك وانشاء العقد من قبل صاحب العمل عبر منصة قوى و قبول المدة لتسجيل الموظفين في خدمات التأمين.



تسجيل الموظفين في التأمينات



مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير:

