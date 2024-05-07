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.هل يلزم توثيق العقد في منصة قوى لتسجيل الموظفين في التأمينات؟

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أهمية تسجيل المشترك وانشاء العقد من قبل صاحب العمل عبر منصة قوى و قبول المدة لتسجيل الموظفين في خدمات التأمين.

تسجيل الموظفين في التأميناتاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم ورحمة وبركاته.. لدي منشأة وتم توثيق عقود موظفين في قوى ولم تنعكس عقودهم في التأمينات، هل يتطلب الأمر أن أقوم بتسجيلهم بنفسي أو تلقائي؟ علما أن الموظف السعودي له الآن قرابة شهر عقده نشط في قوى ولم ينعكس في التأمينات؟".
وأجابت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها "حياك الله ، يجب تأكيد تسجيل المشترك وإنشاء العقد من قبل صاحب العمل عبر منصة قوى و قبول المدة على الرابط المرسل للمشترك عبر الرسائل النصية".
كذلك تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد الأشخاص يقول فيه:
"أنا على مؤسسة فرديه ونزلت غرامات حق التأمينات الاجتماعية 15 ألف هل فيه حل تخفيض أو شئ من شان نسدد المبلغ كبير والكفيل يقول لازم نسدد".

مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير:

وجاء رد "التأمينات" عبر منصة "إكس"، بأنه :" يمكنك التقدم لمبادرة الإعفاء في حال توفر الشروط  وهي مبادرة تتبناها المؤسسة تعنى بتحفيـز وتشجيع المنشآت ومساندتهم بتحمل الأعباء المالية من خلال إعفائهم من غرامات التأخير المحتسبة ومن غرامات المخالفات مقابل سداد مبلغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة".
وتابعت : وتشمل المبادرة  الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الناشئة قبل صدور قرار البدء بالمبادرة بتاريخ 03/03/2024م ، وخطوات التقديم كالتالي:
1.الدخول على حساب المنشأة في (تأميناتي أعمال).
2.اختيار الخدمات المالية.
3.اختيار مبادرة المؤسسة للإعفاء من الغرامات
واختتمت التأمينات:" وبخصوص التقسيط يمكنك الاطلاع على شروط التقسيط والمستندات اللازمة وخطوات التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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