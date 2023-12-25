270 وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات في مختلف المناطق

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أعلنت شركة بارسونز العربية السعودية (Parsons)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح (270) وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات، بفروع الشركة في مختلف مناطق المملكة – وفقاً للتفاصيل التالية:
مجالات العمل:1- وظائف: إدارية / مالية / قانونية.
2- وظائف: هندسية / فنية / تقنية.
3- وظائف أخرى في عدة مجالات.
التخصصات المطلوبة: – إدارة.
– المالية.
– اقتصاد.
– القانون.
– تسويق.
– المحاسبة.
– إدارة أعمال.
– إدارة مكاتب.
– موارد بشرية.
– علوم الحاسب.
– تحليل البيانات.
– أمن المعلومات.
– نظم المعلومات.
– تقنية المعلومات.
– هندسة الحاسب.
– تصميم جرافيكي.
– الصحة والسلامة.
– مختلف التخصصات الهندسية.
* إمكانية التقديم لحملة التخصصات الأخرى مع خبرة تتناسب مع المهام.
أماكن العمل:– (نيوم – الرياض – جدة – الأحساء – جازان – الخبر – ينبع – حائل – تبوك) وغيرها.
المسميات الوظيفة :-
1- مدير التصميم.
(Design Manager – Dry Utilities)
2- مدير الجدولة.
(Master Schedule Manager)
3- موظف إداري.
(Administrator)
4- مدير أول للواجهة والتكامل.
(Senior Interface & Integration Manager)
5- مدير الواجهة والتكامل.
(Interface & Integration Manager)
6- مساح الكميات.
(Quantity Surveyor)
7- مهندس جودة.
(Quality Engineer)
8- مهندس بيئي أول – النفط والغاز.
(Senior Environmental Engineer – Oil & Gas)
9- مدير الجذب السياحي.
(Attractions Director)
10- مهندس موقع.
(Site Engineer)
11- مدير العمليات الهندسية.
(Engineering Operations Manager)
12- مهندس كهرباء مساعد.
(Associate Electrical Engineer)
13- مشغل / مصمم المرافق.
(Utility Cad Operator/Designer)
14- مهندس أول (المشتريات والعقود).
(Senior Engineer (Procurement and Contracts))
15- المدير التجاري.
(Commercial Manager)
16- رسام CAD.
(CAD DRAUGHTSMAN)
17- مهندس ميكانيكي أول.
(Senior Mechanical Engineer – Infrastructure)
18- أخصائي موارد بشرية.
(HR Specialist)
19- مدير مشروع PMO.
(PMO Project Manager)
20- مشرف الصحة والسلامة والبيئة.
(HSE Supervisor)
21- أخصائي مشتريات.
(Procurement Specialist)
22- أخصائي مشتريات أول.
(Senior Procurement Specialist)
23- مهندس سلامة.
(Safety Engineer)
24- مهندس سلامة أول.
(Senior Safety Engineer)
25- مترجم.
(Translator)
26- مراقب المستندات.
(Document Controller)
27- مدير مكتب.
(Office Manager)
28- مدير مشروع.
(Project Administrator)
29- منسق مشروع.
(Project Coordinator)
30- مهندس أول (المشتريات والعقود).
(Senior Engineer (Procurement and Contracts))
31- اخصائي اعلام رقمي.
(Digital Media Specialist)
32- مدير العقود.
(Lead Contract Administrator)
33- مهندس التقارير.
(Reporting Engineer)
34- مدير الإنشاءات.
(Construction Manager)
35- اخصائي سلامة أول.
(Senior Safety Specialist)
36- مهندس سلامة.
(Safety Engineer -Saudi)
37- مدير الخدمات اللوجستية.
(Logistics Manager)
38- مهندس أول لوجستيات.
(Senior Logistics Engineer)
* بالإضافة لأكثر من (200) وظيفة أخرى متاحة عبر بوابة التوظيف.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة بارسونز عبر موقعها الرسمي:
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