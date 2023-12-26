هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
الوظائف الشاغرة:
- خبير تحليل الأداء (Performance Analysis Expert)
- مدير عام المحاسبة ( Accounting General Manager)
- مدير التخطيط المالي والميزانية (Financial Planning and Budgeting Director)
- أخصائي سياسات التنفيذ (Enforcement Policies Specialist)
- مهندس عمليات أمن تكنولوجيا المعلومات (IT Security Operations Engineer)
- مهندس رئيسي في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتصميم الأنظمة (IT Infrastructure & Systems Design Lead Engineer)
- محقق التهرب (Evasion Investigator)
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الإحصاء
- الرياضيات
- تحليل البيانات
- المحاسبة
- المالية
- القانون
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم
نبذة عن الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب