هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

- خبير تحليل الأداء (Performance Analysis Expert)- مدير عام المحاسبة ( Accounting General Manager)- مدير التخطيط المالي والميزانية (Financial Planning and Budgeting Director)- أخصائي سياسات التنفيذ (Enforcement Policies Specialist)- مهندس عمليات أمن تكنولوجيا المعلومات (IT Security Operations Engineer)- مهندس رئيسي في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتصميم الأنظمة (IT Infrastructure & Systems Design Lead Engineer)- محقق التهرب (Evasion Investigator)- إدارة الأعمال- الإحصاء- الرياضيات- تحليل البيانات- المحاسبة- المالية- القانون- علوم الحاسب- تقنية المعلومات- أو مايعادلهمهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: ا ضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب