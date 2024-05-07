عاجل.. توضيح من هيئة الزكاة بشأن إدراج جميع الفروع والسجلات التجارية

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يتم إدراج جميع الفروع والسجلات التجارية تحت رقم مميز واحد وضريبي.

جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة، عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندي استفسار بسيط فتحت فرع جديد أخرى أمانة منطقه أخرى هل أقوم بإصدار رقم ضريبي جديد أم أعمل على رقم الضريبي الأولى حق الأساسي بأمانة أخرى أتمنى الرد سريعاً؟".



هيئة الزكاة والسجلات التجارية



نماذج استقطاع الضريبة

