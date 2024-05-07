عاجل.. توضيح من هيئة الزكاة بشأن إدراج جميع الفروع والسجلات التجارية

أ أ
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يتم إدراج جميع الفروع والسجلات التجارية تحت رقم مميز واحد وضريبي.
جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة، عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندي استفسار بسيط فتحت فرع جديد أخرى أمانة منطقه أخرى هل أقوم بإصدار رقم ضريبي جديد أم أعمل على رقم الضريبي الأولى حق الأساسي بأمانة أخرى أتمنى الرد سريعاً؟".
هيئة الزكاة والسجلات التجاريةوأجابت الهيئة بقولها: السلام عليكم إنه يتم إدراج جميع الفروع والسجلات التجارية تحت رقم مميز واحد وضريبي واحد ويتم احتساب الإيرادات لجميع السجلات الدارجة تحت نفس الرقم الضريبي.
وتابعت أنه يتم تقديم إقرار ضريبي واحد وذلك لجميع الإيرادات المحصلة لجميع السجلات التي تندرج تحت الرقم الضريبي.
هذا ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر إبريل الماضي، وذلك في موعد أقصاه 12 مايو الجاري.
نماذج استقطاع الضريبة وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
كما دعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care)أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).
وتُفرض ضريبة الاستقطاع على جميع المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل، والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.