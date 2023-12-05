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صحيفة تواصل الالكترونية

عن طريق المسابقة الوظيفية

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف شاغرة

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
أ أ
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أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية عن حاجته لشغل عدد من الوظائف عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد (نظام العمل) حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، وعلى من تتوفر لديه شروط التقدم لشغل إحدى الوظائف الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف:

1- مدير إدارة الجودة والتمييز المؤسسي.
2- مدير الاستثمار.
3- أخصائي تحول رقمي.
4- مرشد متحفي.

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موعد التقديم:

- التقديم متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/21هـ الموافق 2023/12/05م وينتهي التقديم يوم السبت (الساعة 11:59م) بتاريخ 1445/05/25هـ الموافق 2023/12/09م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا



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