وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 5 وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مشرف مراقبة الجودة:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
2- أخصائي أول تطوير الخدمات:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- أخصائي تخطيط ومتابعة:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
4- خبير إدارة تقنية المعلومات:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
5- خبير استشاري في اتخاذ القرار:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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