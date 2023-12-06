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مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يوفر أكثر من 45 وظيفة شاغرة

مركز جونز هوبكنز أرامكو
مركز جونز هوبكنز أرامكو
أ أ
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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 45 وظيفة (الظهران، العضيلية، الأحساء، رأس تنورة، بقيق)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:


- مُحلل الموارد البشرية.
- أخصائي التخدير.
- مساعد منسق الحالة.
- مستشار العلاقات الحكومية.
- مُحلل الأعمال.
- منسق أول لفحص السلامة.
- أخصائي أشعة.
- أخصائي إدارة مخاطر الرعاية الصحية.
- مستشار أمني أول.
- مساعد طبيب أسنان.
- مستشار تنمية المواهب.
- فني أول تخطيط القلب الكهربائي.
- مستشار خدمات المرضى.
- أخصائي الهندسة السريرية.
- وظائف طبية وصحية أخرى.

أماكن العمل:


- الظهران.
- العضيلية.
- الأحساء.
- رأس تنورة.
- بقيق.

المجالات الوظيفية:

- التخصصات الإدارية.
- التخصصات الهندسية.
- التخصصات الأمنية.
- التخصصات الصحية.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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رابط التقديم.. الإعلان عن توظيف حكومي للخريجين لا يشترط الخبرة

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