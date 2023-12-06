مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يوفر أكثر من 45 وظيفة شاغرة

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 45 وظيفة (الظهران، العضيلية، الأحساء، رأس تنورة، بقيق)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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