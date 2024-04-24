الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. هل يمكن زيادة مبلغ إيجار الشقة على المستأجر عبر منصة "إيجار"

إيجار
إيجار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تفاعلت منصة إيجار مع تساؤل يستفسر فيه صاحبه عن إمكانية زيادة الإيجار على مستأجر شقة عبر المنصة.

رفع إيجار الشقة على المستأجر عبر إيجار:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه : "أنا عندي شقة وأريد أرفع إيجارها على المستأجر.. كيف أبلغه عن طريق موقع إيجار؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول:"حياك الله.. تحديد القيمة الإيجارية في العقد الجديد أو عند تجديد العقد يكون بالاتفاق بين أطراف العقد.. نسعد بخدمتك".

شروط إلغاء العقد بين المؤجر والمستأجر

وفي وقت سابق حددت منصة إيجار شروط وضوابط إلغاء العقد بين أطراف العقد في حالة استئجار شقة سكنية أو فيلا أو غيرها من المنتجات السكنية.
وقالت منصة إيجار، ردا على سؤال بشأن ضوابط وشرط إلغاء العقد بين الطرفين: "وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته .. 
حياك الله .. نود إفادتك بأن إلغاء العقد بالاتفاق بين أطراف العقد أو بأمر قضائي".
أيضا حددت منصة إيجار الوقت المتوقع خلاله وصول مبلغ الإيجار من المستأجر لصاحب العقار أو المؤجر.
جاء ذلك في رد من منصة إيجار على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة وصول مبلغ الإيجار للمؤجر.
وأجابت منصة إيجار بقولها : "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حياك الله 
يتم وصول مبلغ الإيجار للمؤجر خلال 5 أيام عمل. نسعد بخدمتك".

تجديد عقد الإيجار

كذلك أكدت منصة إيجار، أنه لايمكن التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد.
جاء ذلك في رد من إيجار، على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم.. مستأجر شقة لابني بالمجمعة سنوي للدراسة بالجامعه والمدة تنتهي بعد 5 أيام وبالعقد مكتوب يتجدد تلقائي والمكتب يقول أدفع مبلغ ست شهور للتجديد، هل يعدل على العقد أم يستلم المبلغ وهل الإجراء صحيح؟".
وأجابت منصة إيجار، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله، نود إفادتك بأن لا يمكنك التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد".

اقرأ أيضا

عاجل.. "إيجار" يكشف مصير عقد الإيجار بعد انتقال ملكية الشقة إلى آخر

لكافة الفئات.. المالية تُعلن عن 8 دورات مجانية مع شهادة معتمدة

عاجل.. آخر يوم للتسجيل في حساب المواطن.. البرنامج يرد

سداد المخالفات المرورية.. بيان تحذيري من روابط ومكالمات هاتفية مزيفة

عاجل.. على أي أساس يُحدد مبلغ الدعم لكل أسرة في حساب المواطن؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ايجار 2:48 ص الثلاثاء، 09 أبريل 2024

عاجل.. تنبيه مهم من إيجار: في هذه الحالة يلزمك إبرام عقد جديد

إيجار 2:57 ص الإثنين، 08 أبريل 2024

عاجل.. قبل تأجيرها.. تنبيه مهم من "إيجار" لأصحاب الشقق

ايجار 8:57 م الأحد، 07 أبريل 2024

عاجل.. لإخراج المستأجر.. إيجار: هذه الحالة يتم حسمها عن طريق المحكمة العامة

إيجار 2:01 ص الثلاثاء، 02 أبريل 2024

عاجل.. أرسل مبلغ الإيجار للمؤجر ورفض أن يعطيه سند قبض إلكتروني.. ماذا يفعل؟