عاجل.. هل يمكن زيادة مبلغ إيجار الشقة على المستأجر عبر منصة "إيجار"

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تفاعلت منصة إيجار مع تساؤل يستفسر فيه صاحبه عن إمكانية زيادة الإيجار على مستأجر شقة عبر المنصة.



رفع إيجار الشقة على المستأجر عبر إيجار:



شروط إلغاء العقد بين المؤجر والمستأجر



تجديد عقد الإيجار



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه : "أنا عندي شقة وأريد أرفع إيجارها على المستأجر.. كيف أبلغه عن طريق موقع إيجار؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول:"حياك الله.. تحديد القيمة الإيجارية في العقد الجديد أو عند تجديد العقد يكون بالاتفاق بين أطراف العقد.. نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق حددت منصة إيجار شروط وضوابط إلغاء العقد بين أطراف العقد في حالة استئجار شقة سكنية أو فيلا أو غيرها من المنتجات السكنية.وقالت منصة إيجار، ردا على سؤال بشأن ضوابط وشرط إلغاء العقد بين الطرفين: "وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ..حياك الله .. نود إفادتك بأن إلغاء العقد بالاتفاق بين أطراف العقد أو بأمر قضائي".أيضا حددت منصة إيجار الوقت المتوقع خلاله وصول مبلغ الإيجار من المستأجر لصاحب العقار أو المؤجر.جاء ذلك في رد من منصة إيجار على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة وصول مبلغ الإيجار للمؤجر.وأجابت منصة إيجار بقولها : "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حياك اللهيتم وصول مبلغ الإيجار للمؤجر خلال 5 أيام عمل. نسعد بخدمتك".كذلك أكدت منصة إيجار، أنه لايمكن التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد.جاء ذلك في رد من إيجار، على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم.. مستأجر شقة لابني بالمجمعة سنوي للدراسة بالجامعه والمدة تنتهي بعد 5 أيام وبالعقد مكتوب يتجدد تلقائي والمكتب يقول أدفع مبلغ ست شهور للتجديد، هل يعدل على العقد أم يستلم المبلغ وهل الإجراء صحيح؟".وأجابت منصة إيجار، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله، نود إفادتك بأن لا يمكنك التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد".