الإثنين، 27 شوال 1445 ، 06 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطأ في اسم الأبناء بالهوية الوطنية بعد استلامها بالبريد.. ما الحل؟

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة مكتب الأحوال في حالة الرغبة في تعديل أسماء الأبناء في الهوية الوطنية.

تعديل أسماء الأبناء في الهوية الوطنيةاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اليوم استلمت بطاقة الهوية الوطنية عن طريق البريد، ويوجد خطأ في اسم ابنتي باللغة الإنجليزية، ما هي آلية التعديل؟".
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها : "وعليكم السلام، نأمل منك مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية وإتباع التعليمات، نسعد بخدمتك".
أيضا، حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية، أنه لا توجد قائمة أسماء محددة، إنما هناك معايير لاختيار الأسماء".

5 ضوابط لتسجيل الأسماء

وحددت الأحوال المدنية، عبر إنفوجراف، 5 ضوابط لتسجيل الأسماء، وجاءت كالتالي:
1 - يمنع تسجيل الاسم بالألقاب، مثل: "السيد".
2 - يسمح تسجيل الأسماء المتعارف عليها عند العرب والدارجة بالمجتمع، مثل: (الوليد، العنود).
3 - لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: "قمر الزمان".
4 - لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: "المعروف بكذا".
5 - يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: "عبد الرسول".


اقرأ أيضا

عاجل.. ينزل له راتب في "ريف" 4500 ريال.. هل يمكنه التقديم بحساب المواطن؟

التقديم ينتهي بعد أسبوع.. جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف صحية شاغرة

عاجل.. هل يمكن للزائر الحصول على تصريح حج والالتحاق بحملة عبر "نسك"؟

نصيحة مهمة من المرور للتأكد من صلاحية وسلامة المركبة

الخدمات الأرضية تعلن عن فتح التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني بجدة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اختبار القدرات المعرفية - قياس - تقويم التعليم 2:43 ص السبت، 04 مايو 2024

إقامتي منتهية هل أستطيع خوض اختبارات القدرات والتحصيلي؟.. رد من تقويم التعليم

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية 2:00 ص الثلاثاء، 23 أبريل 2024

الأحوال المدنية: 3 فئات مستفيدة من خدمة تقدير

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية 6:01 م الأربعاء، 10 أبريل 2024

عاجل.. الأحوال المدنية توجه بإجراء مهم.. سبب رفض الطلب بعد تجديد الهوية