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عاجل.. توضيح من "إيجار" حول إمكانية التعديل على العقد النشط بالمنصة

ايجار
إيجار
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تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من قبل شخص، يسأل عن إمكانية تعديل العنوان الوطني عبر المنصة، وذلك بعد استخراجه للعقد.

تغيير العنوان الوطني عبر إيجار:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سالا يقول فيه :" أنا استخرجت عقد إيجار بس العنوان الوطني غير مسجل.. كيف طريقة التعديل الرجاء الرد ضروري؟".
وجاء الرد  من المنصة على سؤاله بالقول :"حياك الله.. لا يمكن التعديل على العقد النشط في المنصة نسعد بخدمتك".

دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:

فيما ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".

رفع إيجار الشقة على المستأجر عبر إيجار:

أيضا تفاعلت منصة إيجار مع تساؤل يستفسر فيه صاحبه عن إمكانية زيادة الإيجار على مستأجر شقة عبر المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه : "أنا عندي شقة وأريد أرفع إيجارها على المستأجر.. كيف أبلغه عن طريق موقع إيجار؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول:"حياك الله.. تحديد القيمة الإيجارية في العقد الجديد أو عند تجديد العقد يكون بالاتفاق بين أطراف العقد.. نسعد بخدمتك".

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