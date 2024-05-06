سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة للخريجين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظيفة أمنية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:





المسمى الوظيفي



الشروط



الوصف الوظيفي



طريقة التقديم



نبذة عن الجامعة



- مسؤول معلومات ضابط أمن.1 - أن يكون لائقًا للوظيفة.2 - إجادة اللغة الإنجليزية.3 - خبرة سنة على الأقل في نفس المجال.4 - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.- مراقبة التحكم في الوصول إلى منطقة الدخول والخروج عند بوابات المركبات ومباني الكلية/ الفصول الدراسية ومكاتب الموظفين وسكن الموظفين.- تأمين وحراسة ونقاط المراقبة للمباني الداخلية وبوابات الجامعة -تسجيل معلومات الزائر وإصدار بطاقات الهوية المؤقتة وضوابط الاستسلام وإعادة المطالبة بإقامة الزائرين الذين يطلبون الوصول إلى مرافق الجامعة.- المحافظة على السلام والنظام والإبلاغ عن سوء السلوك ومخالفات القواعد التي تسبب الإزعاج داخل حرم الجامعة.- إجراء عمليات تفتيش روتينية يومية للمخاطر العالية والمشاكل الأمنية المحتملة أثناء/ بعد ساعات العمل.- توثيق الحوادث غير المرغوب فيها وتقديم تقارير الحوادث إلى السلطات المختصة.- يضمن توفر أجهزة الاتصال مثل أجهزة الراديو المحمولة باليد وأجهزة مراقبة الكاميرا ومركبات الدوريات في حالة أغراض الطوارئ.- يحضر تدريبًا إضافيًا أو دورة تنشيطية حول إجراءات الأمن والسلامة وفقًا لما هو منصوص عليه لتحديث المعرفة الشخصية حول ممارسات وسلوك تدابير السلامة والأمن.- يستجيب لأي تنبيه أمني فوري ويضمن تطهير المنطقة بأكملها وتأمينها.- توجيه أو إعادة توجيه طرق مراقبة حركة المرور للمركبات والمشاة في المدرسة.- يؤدي واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة كما هو مطلوب.متاح التقديم حاليًا عن طريق ( اضغط هنا ) ويستمر حتى يوم الخميس 1445/11/1هـ.هي جامعة حكومية متخصصة في العلوم الصحية، وتحظى باعتماد وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لمختلف برامجها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وقد مثلت البرامج الأكاديمية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، النواة الأولى لها.

ومع النمو المتسارع لهذه البرامج، وما أثمرت عنه من نتائج إيجابية في تأهيل كوادر في تخصصات الطب والعلوم الصحية، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يرحمه الله – في الخامس من شهر صفر 1426هـ الموافق السادس من شهر مارس 2005م بإنشاء الجامعة، واسمها: "جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية"، ومقرها الرئيس في الرياض ولها فرعين في كل من جدة والأحساء.

