عاجل.. لإخراج المستأجر.. إيجار: هذه الحالة يتم حسمها عن طريق المحكمة العامة

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تفاعلت منصة إيجار مع حالة لمؤجر انتهى فيها عقد المستأجر لديه، لكن لا زال العقد يتم التعامل معه على أنه ساري أو نشط.



تنبيه من إيجار للمؤجر:



تلف بعض الأجهزة أثناء فترة الإيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه:"كيف أخرج مستأجر لدي مماطل بالإيجار لأكثر من سنة ونصف وعقدة 3 سنوات علما أنه تم الرفع للتنفيذ وجاء ردهم بان العقد ساري يعني انتظر حتى ينتهي العقد مع.. ملاحظة أنه مصرّ على الاستمرار وجميع الدفعات المتأخرة تم الرفع بها بلا فائدة فقط إيقاف خدمات".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول :"حياك الله.. يمكنك تقديم إخلاء عقار عن طريق المحكمة العامة للعقد النشط نسعد بخدمتك".أيضا حسمت منصة "إيجار"، الجدل الذي قد ينشأ بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بتلف بعض الأجهزة جراء الاستخدام أثناء فترة الإيجار.جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المؤجرين حول المسؤولية عن انقطاع الإنارة أثناء تواجد المستأجر، علمًا بأنه استلم الشقة وكانت حالتها ممتازة، وكذلك سخانات الماء في المطبخ ودورة المياه ومضخ الماء، أو ما يسمى الدينمو عند توقفه؟وأجابت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "الصيانة الاستهلاكية تقع تحت مسؤولية المستأجر في حين أن الصيانة الأساسية يتحملها المؤجر. في حال وجود نزاعات أو خلافات بين الطرفين يتم التوجه إلى وزارة العدل".