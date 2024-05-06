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عاجل.. التأمينات تعلق.. هل يحق للبنوك سحب أقساط الراتب؟

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه تم التنسيق وإشعار كافة البنوك والمنشآت التمويلية بتعديل تاريخ الصرف للمستفيدين.

سحب أقساط الراتباضافة اعلان

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل البنوك لها حق سحب أقساط الراتب علما أنه تم سحب الأقساط في الراتب الماضي؟".
وأجابت التأمينات، بقولها:"حياك الله تم التنسيق واشعار كافة البنوك والمنشآت التمويلية بتعديل تاريخ الصرف ، و فيما يخص الحسم يمكنك التواصل مع جهة الحسم للاختصاص و افادتك نسعد بخدمتك".

مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير:

كذلك تفاعل حساب العناية بالعملاء مع سؤال أحد الأشخاص يقول فيه: "أنا على مؤسسة فرديه ونزلت غرامات حق التأمينات الاجتماعية 15 ألف هل فيه حل تخفيض أو شئ من شان نسدد المبلغ كبير والكفيل يقول لازم نسدد".
وجاء رد "التأمينات" عبر منصة "إكس"، بأنه :" يمكنك التقدم لمبادرة الإعفاء في حال توفر الشروط  وهي مبادرة تتبناها المؤسسة تعنى بتحفيـز وتشجيع المنشآت ومساندتهم بتحمل الأعباء المالية من خلال إعفائهم من غرامات التأخير المحتسبة ومن غرامات المخالفات مقابل سداد مبلغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة".
وتابعت : وتشمل المبادرة  الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الناشئة قبل صدور قرار البدء بالمبادرة بتاريخ 03/03/2024م ، وخطوات التقديم كالتالي:
1.الدخول على حساب المنشأة في (تأميناتي أعمال).
2.اختيار الخدمات المالية.
3.اختيار مبادرة المؤسسة للإعفاء من الغرامات
واختتمت التأمينا:" وبخصوص التقسيط يمكنك الإطلاع على شروط التقسيط والمستندات اللازمة وخطوات التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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