التعهد بتسليم مخالصة للسائق الخاص حال الخروج النهائي.. الجوازات توضح

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للسائق الخاص لا تتطلب إصدار تعهد بتسليم خطاب مخالصة.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لا يتطلب ذلك".

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: عندما أصدرت تأشيرة الخروج النهائي لسائق خاص كان هناك تعهد بتسليم خطاب مخالصة، كيف طريقة الخطاب؟، مع العلم أني أسلم السائق الراتب يدويًا ولا يوجد إثبات إلكتروني؟".



وعليكم السلام، في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لا يتطلب ذلك. نسعد بك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) May 5, 2024

إصدار تأشيرة الخروج النهائي



شروط تأشيرة الخروج النهائي

