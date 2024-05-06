التعهد بتسليم مخالصة للسائق الخاص حال الخروج النهائي.. الجوازات توضح

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للسائق الخاص لا تتطلب إصدار تعهد بتسليم خطاب مخالصة.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لا يتطلب ذلك".
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: عندما أصدرت تأشيرة الخروج النهائي لسائق خاص كان هناك تعهد بتسليم خطاب مخالصة، كيف طريقة الخطاب؟، مع العلم أني أسلم السائق الراتب يدويًا ولا يوجد إثبات إلكتروني؟".
وعليكم السلام، في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لا يتطلب ذلك. نسعد بك— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) May 5, 2024
إصدار تأشيرة الخروج النهائيفيما يلي خطوة إصدار تأشيرة خروج نهائي من لديه عامل منزلي، عبر منصة أبشر:
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر من هنا.
- اختيار خدمات التأشيرات من قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار الشخص الذي ترغب في عمل التأشيرة له (خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي).
- أدخل البيانات المطلوبة.
- اختر أيقونة (إصدار تأشيرة خروج نهائي).
- طباعة التأشيرة.
شروط تأشيرة الخروج النهائيويشترط لاستخراج تأشيرة الخروج النهائي:
ألا يكون صاحب العمل (الكفيل) والعامل أو أحد أفراد أسرته المراد إلغاء التأشيرة لهم مسجلين بإحدى الحالات التالية: (متوفي، هروب لديه مخالفة استقدام).
سداد جميع المخالفات المرورية على العامل.
يجب ألا يكون هنالك مخالفة لعدم إلغاء تأشيرة مصدرة سابقًا وغير مستخدمة.
عدم وجود تأشيرة سارية للفرد المراد إصدار تأشيرة له.
تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل أراضي المملكة العربية السعودية عند إصدار التأشيرة.
وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له (للذكور والإناث من 15 عامًا وأكبر).
ألا يكون للفرد المراد إصدار التأشيرة له مركبة مسجلة في النظام.
يجب استخدام التأشيرة خلال شهرين من إصدارها وإلا سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة.
حامل التأشيرة الأساسي يجب عليه السفر مع جميع أفراد اسرته المضافين معه بالجواز.
يتوجب على (صاحب العمل) إتلاف الإقامة للمقيم، مع تحمل كامل المسؤولية.