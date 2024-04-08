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عاجل.. قبل تأجيرها.. تنبيه مهم من "إيجار" لأصحاب الشقق

إيجار
إيجار
أ أ
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وجهت منصة إيجار تنبيها في إحدى ردودها على تساؤلات ملاك وأصحاب الشقق، وذلك قبل القيام بتأجيرها وتوثيق العقود خارج المنصة.

تأجير الشقق خارج منصة إيجار:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"لو عندي شقة فاضية وأرغب في إيجارها بدون منصة إيجار وعملت عقد مع المستأجر.. هل أكون مخالف للنظام وإذا المستأجر لم يعطني الإيجار.. كيف الطريقة النظامية لأخذ حقي منه".
وجاء الرد من منصة إيجار على استفساره بالقول :"حياك الله..  توثيق العقد بشبكة إيجار يحفظ حقوقك ويحميك من الاحتيال من خلال عقود إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل ".

إلغاء العقد بين المؤجر والمستأجر عبر إيجار:

كما تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل عن الطريقة التي يمكن من خلالها إلغاء القد بين المؤجر والمستأجر.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" أنا أريد أن ألغي العقد من المنصة بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر".
وجاء الرد :"نود إفادتك بأنه يتم إنهاء أو إلغاء العقد باتفاق الأطراف أو بأمر قضائي من خلال تقديم طلب إنهاء عقد ويلزم موافقة الأطراف".

تجديد عقد الإيجار:

وفي وقت سابق أكدت منصة إيجار، أنه لا يمكنك التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد.
جاء ذلك في رد من إيجار، على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم.. مستأجر شقة لابني بالمجمعة سنوي للدراسة بالجامعة والمدة تنتهي بعد 5 أيام وبالعقد مكتوب يتجدد تلقائي والمكتب يقول أدفع مبلغ ست شهور للتجديد، هل يعدل على العقد أم يستلم المبلغ وهل الإجراء صحيح؟".
وأجابت منصة إيجار، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله، نود إفادتك بأن لا يمكنك التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد".

رسوم عقد الإيجار الإلكتروني:

أيضا أجابت منصة إيجار أيضا على سؤال أحد الأشخاص يسأل عن من يتحمل رسوم عقد الإيجار الإلكتروني، المؤجر أم المستأجر.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لمنصة يقول فيه : "استفسار وأتمنى تجاوب على العام ليستفيد الجميع من المعلومة من يتحمل رسوم تجديد عقد الإيجار الإلكتروني السكني المتجر أو المستأجر؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله، رسوم تجديد العقد ملزم بها المؤجر.. نسعد بخدمتك".

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