عاجل.. أرسل مبلغ الإيجار للمؤجر ورفض أن يعطيه سند قبض إلكتروني.. ماذا يفعل؟

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تفاعلت منصة إيجار مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، يستوضح عن كيفية ضمان حقه حالة إرسال مبلغ الإيجار للملك ورفض إعطائه سند قبض إلكتروني.



توثيق سند قبض عبر منصة إيجار:



حدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين:



الدفع خارج منصة إيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :" السلام عليكم أخي الفاضل.. حولت لمستأجر مبلغ الإيجار ورافض يعطني سند قبض الكتروني إيش الحل أعطاني ورقة سند ورقية".وجاء الرد من منصة إيجار على استفساره بالقول :" حياك الله.. يتم إضافة مبلغ الضمان من خلال الوسيط العقاري أثناء إبرام العقد ويحدد المبلغ بالاتفاق بين الطرفين، عند الموافقة على العقد يتطلب شحن محفظة المستأجر ويتم حجز مبلغ الضمان".أيضا ردت المنصة على سؤال مواطن يستفسر عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا من تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , وإحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق جددت منصة إيجار تحذيرها، بشأن الدفع خارج المنصة، حيث إنه لا يعتد به منذ التاريخ الذ حددتها المنصة لأجل سريان عملية الدفع بطريقة صحيحة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة عبر حسابها على منصة "إكس" قائلا :"راعي المكتب يقول الدفع عنده قلت له عن طريق المنصة بدفع قال لا تعال ادفع عندي هل يحق له".وجاء الرد :"حياك الله .. اعتبارًا من 15 يناير 2024م، الدفع إلزامي عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153 نسعد بخدمتك ".