رابط وطريقة التقديم على وظائف البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

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أعلن
البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" توفر وظائف شاغرة
في الرياض وأبها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
رابط وطريقة التقديم على وظائف البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية1-
مساعد اداري.
الوظائف:
2- مدير مكتب.
3- مدير أول الاتصالات.
4- أخصائي الجودة.
5- مدير فرع (أبها).
6- مدير أول للأداء المؤسسي.
7- أخصائي أول قواعد البيانات.
8- مدير إدارة ضمان جودة التدقيق الداخلي.
9- خبير أبحاث.
10- المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي.
التخصصات
المطلوبة:-
المالية.
- التسويق.
- المحاسبة.
- علوم الحاسب.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- نظم المعلومات.
- الإدارة المكتبية.
- الاتصال والإعلام.
- الهندسة الصناعية.
- نظم المعلومات الإدارية.
- أو ما يعادلها.
طريقة
التقديم:-
لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي
(يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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