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رابط وطريقة التقديم على وظائف البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية
وظائف البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية
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أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" توفر وظائف شاغرة في الرياض وأبها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم على وظائف البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

الوظائف:

1- مساعد اداري.
2- مدير مكتب.
3- مدير أول الاتصالات.
4- أخصائي الجودة.
5- مدير فرع (أبها).
6- مدير أول للأداء المؤسسي.
7- أخصائي أول قواعد البيانات.
8- مدير إدارة ضمان جودة التدقيق الداخلي.
9- خبير أبحاث.
10- المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي.

التخصصات المطلوبة:

- المالية.
- التسويق.
- المحاسبة.
- علوم الحاسب.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- نظم المعلومات.
- الإدارة المكتبية.
- الاتصال والإعلام.
- الهندسة الصناعية.
- نظم المعلومات الإدارية.
- أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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