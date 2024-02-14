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أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" توفر وظائف شاغرة في الرياض وأبها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.





رابط وطريقة التقديم على وظائف البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية



الوظائف:



التخصصات المطلوبة:



طريقة التقديم:



1- مساعد اداري.2- مدير مكتب.3- مدير أول الاتصالات.4- أخصائي الجودة.5- مدير فرع (أبها).6- مدير أول للأداء المؤسسي.7- أخصائي أول قواعد البيانات.8- مدير إدارة ضمان جودة التدقيق الداخلي.9- خبير أبحاث.10- المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي.- المالية.- التسويق.- المحاسبة.- علوم الحاسب.- إدارة الأعمال.- الإدارة العامة.- نظم المعلومات.- الإدارة المكتبية.- الاتصال والإعلام.- الهندسة الصناعية.- نظم المعلومات الإدارية.- أو ما يعادلها.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):