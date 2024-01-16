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هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فأعلى

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هيئة السوق المالية
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أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمسمى (أخصائي ادارة مالية) للقيام بالعمليات المالية والتأكد من توافقها مع اللوائح والسياسات والإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة, لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف هيئة السوق المالية


- الإدارة المالية
- المحاسبة
- أي تخصص آخر ذو علاقة

شروط شغل الوظائف


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية
- التخصص: بكالوريوس ويفضل ماجستير في المحاسبة او الإدارة مالية
- خبرة في مجال المحاسبة لا تقل عن سنتين
- يفضل شهادة مهنية
- لالمام بالمعاير المحاسبية الدولية IPSAS – IFRS
- أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
- اجتياز المقابلات الشخصية.
- التفرغ التام.

الوصف الوظيفي:


القيام بالعمليات المالية والتأكد من توافقها مع اللوائح والسياسات والإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة, واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساهم في رفع وتعزيز مستوى الرقابة المالية.

طريقة التقديم على الوظائف:


التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الأثنين 1445/7/10هـ (الموافق 2024/1/22م).

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