الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية وتقنية

أ أ
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية) للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:
وظائف الخطوط الجوية السعودية
- أخصائي إدارة الإيرادات (Revenue Management Specialist)
- أخصائي أول الطب الشرعي الرقمي لأمن المعلومات ( Senior Specialist,Information Security Digital Forensics)
- رئيس قسم الأمن السيبراني (Head of Cyber Security GRC)
- مدير الطب الشرعي الرقمي والأستجابة للحوادث (Digital Forensics and Incident Response Manager)
- مسؤول مبيعات تنفيذي (Sales Executive)
- رئيس مركز العمليات الأمنية ( Head Of Security Operations Center)
- مدير عام استراتيجية المبيعات (GM,Sales Strategy(
- كابتن (Captain)
التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- التسويق
- القانون
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أمن المعلومات
- الأمن السيبراني
- الهندسة الصناعية
- هندسة الحاسب
- أو مايعادلهم
المميزات المشمولة بالوظائف:
- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: "اضغط هنا".