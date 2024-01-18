الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية وتقنية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية) للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف الخطوط الجوية السعودية



التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:



المميزات المشمولة بالوظائف:



طريقة التقديم على الوظائف:

