الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية وتقنية

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية) للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:





وظائف الخطوط الجوية السعودية



التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:



المميزات المشمولة بالوظائف:



طريقة التقديم على الوظائف:



- أخصائي إدارة الإيرادات (Revenue Management Specialist)- أخصائي أول الطب الشرعي الرقمي لأمن المعلومات ( Senior Specialist,Information Security Digital Forensics)- رئيس قسم الأمن السيبراني (Head of Cyber Security GRC)- مدير الطب الشرعي الرقمي والأستجابة للحوادث (Digital Forensics and Incident Response Manager)- مسؤول مبيعات تنفيذي (Sales Executive)- رئيس مركز العمليات الأمنية ( Head Of Security Operations Center)- مدير عام استراتيجية المبيعات (GM,Sales Strategy(- كابتن (Captain)- إدارة الأعمال- الموارد البشرية- التسويق- القانون- علوم الحاسب- تقنية المعلومات- أمن المعلومات- الأمن السيبراني- الهندسة الصناعية- هندسة الحاسب- أو مايعادلهم- راتب شهري تنافسي.- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: "اضغط هنا".