الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

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الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية وتقنية

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الخطوط الجوية السعودية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية) للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف الخطوط الجوية السعودية


- أخصائي إدارة الإيرادات (Revenue Management Specialist)
- أخصائي أول الطب الشرعي الرقمي لأمن المعلومات ( Senior Specialist,Information Security Digital Forensics)
- رئيس قسم الأمن السيبراني (Head of Cyber Security GRC)
- مدير الطب الشرعي الرقمي والأستجابة للحوادث (Digital Forensics and Incident Response Manager)
- مسؤول مبيعات تنفيذي (Sales Executive)
- رئيس مركز العمليات الأمنية ( Head Of Security Operations Center)
- مدير عام استراتيجية المبيعات (GM,Sales Strategy(
- كابتن (Captain)

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:


- إدارة الأعمال        
- الموارد البشرية
- التسويق               
- القانون    
- علوم الحاسب       
- تقنية المعلومات               
- أمن المعلومات        
- الأمن السيبراني            
- الهندسة الصناعية       
- هندسة الحاسب   
- أو مايعادلهم
 

المميزات المشمولة بالوظائف:


- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
 

طريقة التقديم على الوظائف:


التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: "اضغط هنا".



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