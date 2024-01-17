عاجل.. طريقة ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 1445

أ أ

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان





طريقة ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 1445



التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك



طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك



نبذة عن الهيئة

