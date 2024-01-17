عاجل.. طريقة ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 1445

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أعلنت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس
فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
طريقة
ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 14451 -
مدقق حسابات.
2 - أخصائي قيادة التقييم.
3 - أخصائي خدمات الموظفين.
4 - أخصائي أول إدارة البيانات.
5 - خبير تطبيقات تقنية المعلومات.
التخصصات
المطلوبة لوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك-
المحاسبة
- علوم البيانات
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- تقنية المعلومات
- إدارة الموارد البشرية
- أو ما يعادلهم