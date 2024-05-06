توضيح من هيئة الزكاة بشأن سداد استحقاقات الربع الضريبي

أ أ

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن سداد الفواتير عبر (مدى -Visa-Apple Pay-MasterCard ) بشكل مباشر من خلال حساب المستفيد في موقع الهيئة.



سداد استحقاقات الربع الضريبي



نماذج استقطاع الضريبة



دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر إبريل الماضي، وذلك في موعد أقصاه 12 مايو الجاري.

جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. كيف طريقة سداد استحقاقات الربع الضريبي عن طريق الفيزا أو الماستركارد؟".وأجابت الهيئة، عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بقولها: "وعليكم السلام.. يمكنك سداد الفواتير عبر (مدى -Visa-Apple Pay-MasterCard ) بشكل مباشر من خلال حسابك في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بحد أقصى 20,000 ريال، كما يمكنك السداد عبر خدمة الدفع سداد باستخدام الرمز 020".كذلك



وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

كما دعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care)أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

وتُفرض ضريبة الاستقطاع على جميع المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل، والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.



