عاجل.. سارع بالتقديم.. هيئة الملكية الفكرية تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

أ أ
أعلنت
هيئة الملكية الفكرية بالرياض، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، حسب
المسميات والشروط التالية:
هيئة الملكية الفكرية تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى1 -
أمين مستودع.
اضافة اعلان
2 - وظائف متعددة.
3 - فاحص براءات الاختراع.
التخصصات
المطلوبة
-
هندسة المواد
- الكيمياء الطبية
- تقنية المعلومات
- الكيمياء الحيوية
- الكيمياء العضوية
- هندسة الاتصالات
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الميكانيكية
- الكيمياء العضوية
- التكنولوجيا الحيوي
- كيمياء البوليمرات
- علوم الحاسب الآلي
- هندسة البتروكيماويات
- هندسة البترول - الحفر
- هندسة البترول - الانتاج
- هندسة البترول - الخزانات
- الكيمياء الطبية والبيولوجية
- الكيمياء غير العضوية
- تخصصات ذو صلة.
شروط وظائف هيئة الملكية الفكرية
1 -
إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
4 - إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
5 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.