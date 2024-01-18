الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. سارع بالتقديم.. هيئة الملكية الفكرية تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

الهيئة-السعودية-للملكية-الفكرية-2
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة الملكية الفكرية بالرياض، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، حسب المسميات والشروط التالية:

هيئة الملكية الفكرية تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلىاضافة اعلان

1 - أمين مستودع.
2 - وظائف متعددة.
3 - فاحص براءات الاختراع.


التخصصات المطلوبة

- هندسة المواد
- الكيمياء الطبية
- تقنية المعلومات
- الكيمياء الحيوية
- الكيمياء العضوية
- هندسة الاتصالات
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الميكانيكية
- الكيمياء العضوية
- التكنولوجيا الحيوي
- كيمياء البوليمرات
- علوم الحاسب الآلي
- هندسة البتروكيماويات
- هندسة البترول - الحفر
- هندسة البترول - الانتاج
- هندسة البترول - الخزانات
- الكيمياء الطبية والبيولوجية
- الكيمياء غير العضوية
- تخصصات ذو صلة.


شروط وظائف هيئة الملكية الفكرية

1 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
4 - إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
5 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

وهيئة الملكية الفكرية هي هيئة حكومية في مدينة "الرياض" لحماية وتنظيم مجالات الملكية الفكرية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها.

اقرأ أيضا

دورة تأهيلية مجانية في الصناعات التحويلية لمدة شهر مع شهادة معتمدة

عاجل.. طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن

عاجل.. براتب 11.250 ريالاً.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف في عدة مدن بالمملكة

"الموارد" تُعدل "العمل المرن".. السماح للموظفين بأكثر من 95 ساعة شهريًا

عاجل.. رابط وتخصصات أحدث وظائف الخطوط الجوية السعودية 1445

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الطاقة 10:33 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

سارع بالتقديم.. "الطاقة" تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

SideBanner 8:27 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. طريقة ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 1445

images 10:33 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

رابط التقديم.. المركز الوطني للتنمية الصناعية يطرح وظائف وفرص تدريب على رأس العمل

تنزيل 3:12 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. وظائف إدارية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في "وقاية"

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي
7:38 ص الخميس، 18 يناير 2024

تعديلات مهمة في الضمان الاجتماعي بعد خصخصته.. التفاصيل

حساب المواطن - ريال
4:43 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية تغيير البيانات من موظف إلى متقاعد

حساب مواطن
2:40 ص الخميس، 18 يناير 2024

توجيه من حساب المواطن: ماذا يعني وصول هذه الرسالة للمستفيدين؟

صندوق التنمية العقارية
2:01 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. هل يلزم وكالة لأجل فك رهن المتوفي.. بماذا أجاب الصندوق العقاري؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سكني
5:38 م الخميس، 18 يناير 2024

سكني يكشف تأثير الضمان الاجتماعي على استحقاق المواطن للإسكان التنموي

الهيئة-السعودية-للملكية-الفكرية-2
5:04 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. سارع بالتقديم.. هيئة الملكية الفكرية تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

وظائف سار
3:36 م الخميس، 18 يناير 2024

رابط وخطوات التقديم في وظائف الخطوط الحديدية برواتب وبدلات مميزة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:02 م الخميس، 18 يناير 2024

تنبيه عاجل من التأمينات حول شراء مدد الخدمة المتبقية للسماح بالتقاعد المبكر

وزارة الداخلية
2:04 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. ارتكب جريمة بشعة في مكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن

أخبار السعودية
1:55 م الخميس، 18 يناير 2024

أخبار السعودية.. "الموارد" تُعدل "العمل المرن" ووظائف شاغرة برواتب تتجاوز 11 ألف ريال