رابط التقديم.. "هدف" يُعلن عن دورات تدريبية مجانية مع شهادة معتمدة

أعلن
صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن طرح دورات تدريبية مجانية عبر منصة (دروب الالكترونية)
في برامج (مايكروسوفت أوفيس) مع شهادة معتمدة على النحو التالي:
* الدورات:
- برنامج Outlook
- برامج جداول البيانات Excel
- برنامج معالجة النصوص Word
- برنامج العروض التقديمية PowerPoint
* الفئات المستهدفة:
- الموظفين
- أصحاب العمل
- الباحثون عن عمل
- الخريجين والخريجات
* المميزات:
- أهم الدورات المجانية لسوق العمل (عن بعد).
- الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
- شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.
* طريقة التقديم:
التسجيل متاح حاليًا عن طريق الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).