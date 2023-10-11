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صحيفة تواصل الالكترونية

رابط التقديم.. "هدف" يُعلن عن دورات تدريبية مجانية مع شهادة معتمدة

هدف
صندوق الموارد البشرية
أ أ
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن طرح دورات تدريبية مجانية عبر منصة (دروب الالكترونية) في برامج (مايكروسوفت أوفيس) مع شهادة معتمدة على النحو التالي:اضافة اعلان

* الدورات:
- برنامج Outlook
- برامج جداول البيانات Excel
- برنامج معالجة النصوص Word
- برنامج العروض التقديمية PowerPoint

* الفئات المستهدفة:
- الموظفين
- أصحاب العمل
- الباحثون عن عمل
- الخريجين والخريجات

* المميزات:
- أهم الدورات المجانية لسوق العمل (عن بعد).
- الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
- شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

* طريقة التقديم:
التسجيل متاح حاليًا عن طريق الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).

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