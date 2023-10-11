رابط التقديم.. "هدف" يُعلن عن دورات تدريبية مجانية مع شهادة معتمدة

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن طرح دورات تدريبية مجانية عبر منصة (دروب الالكترونية) في برامج (مايكروسوفت أوفيس) مع شهادة معتمدة على النحو التالي: اضافة اعلان



* الدورات:

- برنامج Outlook

- برامج جداول البيانات Excel

- برنامج معالجة النصوص Word

- برنامج العروض التقديمية PowerPoint



* الفئات المستهدفة:

- الموظفين

- أصحاب العمل

- الباحثون عن عمل

- الخريجين والخريجات



* المميزات:

- أهم الدورات المجانية لسوق العمل (عن بعد).

- الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).

- شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.



* طريقة التقديم:

التسجيل متاح حاليًا عن طريق الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).



