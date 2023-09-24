التدريب التقني يعلن عن إطلاق دورات مجانية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

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أعلن التدريب
التقني بمناسبة اليوم الوطني 93 إطلاق (دورات مجانية)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة
التقديم الموضحة أدناه.
1- الدورات التطويرية (منطقة مكة المكرمة) عدد 5000 مقعد.
2- الدورات التطويرية (منطقة نجران) عدد 1650 مقعد:
- برنامج التخطيط الاستراتيجي.
- برنامج مقدمة في التحول الرقمي.
- برنامج إدارة الموارد البشرية.
- برنامج المعاملات الالكترونية.
- برنامج صناعة النجاح.
- برنامج الأمن السيبراني.
- برنامج التخطيط الاستراتيجي.
التفاصيل وطريقة
التسجيل:
الدورات التطويرية (منطقة نجران):
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الدورات التطويرية (منطقة مكة المكرمة) عدد 5000 مقعد:
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