خانة الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن لا تظهر.. ماذا أفعل؟

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كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه للإفصاح عن الدخل أثناء التسجيل في برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول أن خانة الإفصاح عن الدخل لا تظهر لديه، ويسأل ماذا يفعل للإفصاح عن النشاط التجاري؟





الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن



أهلاً بك ،في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه عن طريق (ملف المستفيد - بيانات عامة ) واختيار نوع الدخل(عوائد مالية وأعمال تجارية) ومصدر الدخل(عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ ، نسعد بخدمتك ⁩ — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 5, 2024

الحد الأعلى للدعم



خطوات التسجيل في حساب المواطن

