خانة الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن لا تظهر.. ماذا أفعل؟

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كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه للإفصاح عن الدخل أثناء التسجيل في برنامج الدعم.
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول أن خانة الإفصاح عن الدخل لا تظهر لديه، ويسأل ماذا يفعل للإفصاح عن النشاط التجاري؟
الإفصاح عن الدخل في حساب المواطنوحدد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، خطوات الإفصاح عن الدخل في حال وجود سجل تجاري، على النحو التالي:
- عن طريق (ملف المستفيد - بيانات عامة) - اختر نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة).
- إضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.
أهلاً بك ،في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه عن طريق (ملف المستفيد - بيانات عامة ) واختيار نوع الدخل(عوائد مالية وأعمال تجارية) ومصدر الدخل(عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 5, 2024
الحد الأعلى للدعموأعلن حساب المواطن في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.