بادر بالتقديم.. الإعلان عن أهم 7 دورات مجانية مطلوبة لسوق العمل

أعلن
صندوق الموارد البشرية "هدف"، عن إقامة أهم 7 دورات مجاناً "عن بعد" مع شهادة معتمدة.
وأوضح
أن الدورات تشمل "أساسيات الحاسب الآلي والمهارات الرقمية والحوسبة السحابية
والخصوصية بالعمل و حل المشكلات".اضافة اعلان
وطالب
الخريجين حديثي التخرج والباحثين عن عمل بالتقديم دورات تدريبية مجانية من جهات حكومية
تُقام "عن بُعد" في عدة مجالات تدريبية، وذلك على النحو التالي:
1 -
وزارة المالية:
- عدد
(8) دورات تدريبية مجانية عبر منصة دروب مع شهادة إتمام، لمعرفة التفاصيل (اضغط هنا
).
2 -
منصة دروب:
عدد
(8) دورات لغة إنجليزية (مجانية) مع شهادة إتمام، لمعرفة التفاصيل (اضغط هنا
).
3 -
صندوق هدف:
دورة
مجانية "برنامج جداول البيانات Excel" مع شهادة إتمام،
لمعرفة التفاصيل (اضغط هنا
).
4 -
وزارة الاتصالات:
دورات
تدريبية تخصصية مجانية متاحة للجميع "عن بُعد"، لمعرفة التفاصيل (اضغط هنا
).
5 -
أكاديمية منشآت"
عدد
"120" دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" في عدة مجالات تدريبية، لمعرفة
التفاصيل (اضغط هنا
).
6 -
معهد الإدارة العامة "منصة إثرائي":
بعض
الدورات التدريبية المجانية تُقام "عن بُعد" عبر منصة إثرائي، لمعرفة التفاصيل
(اضغط هنا
).
7 -
منصة دروب:
دورة
تدريبية "عن بُعد" بعنوان "كتابة المحتوى الإبداعي" ، لمعرفة
التفاصيل (اضغط هنا
).