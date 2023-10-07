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صحيفة تواصل الالكترونية

بادر بالتقديم.. الإعلان عن أهم 7 دورات مجانية مطلوبة لسوق العمل

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صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»
أ أ
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أعلن صندوق الموارد البشرية "هدف"، عن إقامة أهم 7 دورات مجاناً "عن بعد" مع شهادة معتمدة.
وأوضح أن الدورات تشمل "أساسيات الحاسب الآلي والمهارات الرقمية والحوسبة السحابية والخصوصية بالعمل و حل المشكلات".اضافة اعلان
وطالب الخريجين حديثي التخرج والباحثين عن عمل بالتقديم دورات تدريبية مجانية من جهات حكومية تُقام "عن بُعد" في عدة مجالات تدريبية، وذلك على النحو التالي:

1 - وزارة المالية:

- عدد (8) دورات تدريبية مجانية عبر منصة دروب مع شهادة إتمام، لمعرفة التفاصيل (اضغط هنا). 

2 - منصة دروب:

عدد (8) دورات لغة إنجليزية (مجانية) مع شهادة إتمام، لمعرفة التفاصيل (اضغط هنا).

3 - صندوق هدف:

دورة مجانية "برنامج جداول البيانات Excel" مع شهادة إتمام، لمعرفة التفاصيل (اضغط هنا).

4 - وزارة الاتصالات:

دورات تدريبية تخصصية مجانية متاحة للجميع "عن بُعد"، لمعرفة التفاصيل (اضغط هنا).

5 - أكاديمية منشآت"

عدد "120" دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" في عدة مجالات تدريبية، لمعرفة التفاصيل (اضغط هنا).

6 - معهد الإدارة العامة "منصة إثرائي":

بعض الدورات التدريبية المجانية تُقام "عن بُعد" عبر منصة إثرائي، لمعرفة التفاصيل (اضغط هنا).

7 - منصة دروب:

دورة تدريبية "عن بُعد" بعنوان "كتابة المحتوى الإبداعي" ، لمعرفة التفاصيل (اضغط هنا).

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