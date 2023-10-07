بادر بالتقديم.. الإعلان عن أهم 7 دورات مجانية مطلوبة لسوق العمل

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أعلن صندوق الموارد البشرية "هدف"، عن إقامة أهم 7 دورات مجاناً "عن بعد" مع شهادة معتمدة.

وأوضح أن الدورات تشمل "أساسيات الحاسب الآلي والمهارات الرقمية والحوسبة السحابية والخصوصية بالعمل و حل المشكلات". اضافة اعلان

وطالب الخريجين حديثي التخرج والباحثين عن عمل بالتقديم دورات تدريبية مجانية من جهات حكومية تُقام "عن بُعد" في عدة مجالات تدريبية، وذلك على النحو التالي:





1 - وزارة المالية:



2 - منصة دروب:



3 - صندوق هدف:



4 - وزارة الاتصالات:



5 - أكاديمية منشآت"



6 - معهد الإدارة العامة "منصة إثرائي":



7 - منصة دروب:

