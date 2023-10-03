الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مع شهادة معتمدة..

"هدف" يعلن عن دورات تدريبية مجانية عن بعد في برامج مايكروسوفت أوفيس

هدف
صندوق هدف
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن طرح دورات تدريبية مجانية عبر منصة (دروب الالكترونية) في برامج (مايكروسوفت أوفيس) مع شهادة معتمدة على النحو التالي:اضافة اعلان

الدورات:


- برامج جداول البيانات Excel
- برنامج Outlook
- برنامج العروض التقديمية PowerPoint
- برنامج معالجة النصوص Word

الفئات المستهدفة:


- الباحثون عن عمل
- الخريجين والخريجات
- الموظفين
- أصحاب العمل

المميزات:


- أهم الدورات المجانية لسوق العمل (عن بعد).
- الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
- شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

طريقة التقديم:


التسجيل متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا

اقرأ أيضا

الاحوال المدنية
9:29 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الأحوال المدنية: 4 خطوات لإصدار هوية بدل فاقد

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
8:27 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

مساند العمالة المنزلية
7:46 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

استقدمت عاملة منزلية وبعد وصولها ترفض العمل.. "مساند" يعلق

الاتصالات السعودية
6:44 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

"الاتصالات السعودية" تعلن عن 27 وظيفة شاغرة

اقرأ أيضا

لا يملك شيئا من المرفقات المطلوبة.. كيف يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟

"الصحة" تُعلن 3 برامج تدريب منتهي بالتوظيف مع مكافأة شهرية

حساب المواطن يطالب هؤلاء المستفيدين بالتوجه إلى البنك فورًا

بشرى للخريجين.. "رعاية" تفتح التوظيف الفوري للثانوي فأعلى

تعرف على الحد الأدنى لسن التسجيل في التأمينات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

5bfbfae725277 11:07 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات للتقديم في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة

التدريب التقني 12:09 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

التدريب التقني يعلن عن إطلاق دورات مجانية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

اقرأ أيضا

وزارة الطاقة
12:32 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. "الطاقة" تطرح وظائف للدبلوم فأعلى في 9 مدن

7687677
12:30 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 10 خطوات لتجديد رخصة مستودع ضريبي

مطارات جدة
11:51 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

بادر بالتقديم.. وظائف في مطارات جدة لمختلف المؤهلات وجميع التخصصات

الراتب - ريال 0 عملة
11:50 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

طريقة الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإسعاف الجوي
12:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

حالات حرجة.. انقلاب ميكروباص يحمل طالبات كلية التربية بالنماص

مواقيت الصلاة
12:22 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الثلاثاء 18 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

خادم الحرمين وولي العهد
12:00 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يدينان في برقية للرئيس التركي هجوم أنقرة الإرهابي

فيروس- الهند
11:53 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تحرك احترازي عاجل من "الصحة" لمواجهة فيروس نيباه

والد الطالب ضحية الدهس
10:19 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

والد الطفل ضحية الدهس بالدمام يروي تفاصيل صادمة عن الحادث

فأر
9:08 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

رعب بـ 3 دول.. الأفاعي والجرذان وبق الفراش تلاحق السكان في المنازل والمتاجر