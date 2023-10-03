مع شهادة معتمدة.. "هدف" يعلن عن دورات تدريبية مجانية عن بعد في برامج مايكروسوفت أوفيس

تواصل - فريق التحرير: الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 1:08 ص

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