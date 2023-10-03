"هدف" يعلن عن دورات تدريبية مجانية عن بعد في برامج مايكروسوفت أوفيس

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن طرح دورات تدريبية مجانية عبر منصة (دروب الالكترونية) في برامج (مايكروسوفت أوفيس) مع شهادة معتمدة على النحو التالي:
الدورات:
- برامج جداول البيانات Excel
- برنامج Outlook
- برنامج العروض التقديمية PowerPoint
- برنامج معالجة النصوص Word
الفئات المستهدفة:
- الباحثون عن عمل
- الخريجين والخريجات
- الموظفين
- أصحاب العمل
المميزات:
- أهم الدورات المجانية لسوق العمل (عن بعد).
- الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
- شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.
طريقة التقديم:
التسجيل متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا