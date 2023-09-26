الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 6 خطوات للتقديم في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة

5bfbfae725277
صندوق تنمية الموارد البشرية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، خطوات التقديم في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة.
ويقدم هذه الخدمة الإلكترونية صندوق تنمية الموارد البشرية، وهي تهدف إلى زيادة القوى العاملة الوطنية المتخصصة.اضافة اعلان
وأوضحت أن هذا يتم من خلال التدريب والتأهيل النوعي للعمل في القطاع الخاص، والتعاقد مع الجهات التدريبية المتميزة والمرخصة لتنفيذ البرامج التدريبية مباشرة مع الصندوق.

الخطوات

1 - تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية.
2 - قدم على البرنامج.
3 - أكمل جميع الأوراق المتعلقة بالبرنامج، بما في ذلك امتحانات القبول والمقابلات الشخصية.
4 - سيتم إبلاغك بنتائج القبول بعد اعتماد الصندوق.
5 - احتفظ بالنسخة الأصلية حتى تتخرج من البرنامج.
6 - التزم بشروط اتفاقية الدعم الموقعة مع الصندوق.

شروط استخدام الخدمة

1 - أن يكون متفرغًا للتدريب وليس على رأس العمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
2 - لم يسبق دعمه في أي برنامج من برامج الدعم التي يقدمها الصندوق.
3 - أن ينطبق عليه شروط القبول لدى الجهة التدريبية.
4 - ألا يكون طالبًا منتظمًا في أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية.
5 - ألا يكون مالكًا لمؤسسة أو يكون لديه سجل تجاري.
6 - تقديم طلب الالتحاق مباشرة للجهات التدريبية التي يتم الإعلان عنها عبر موقع الصندوق.

المستندات المطلوبة

- بيانات التسجيل التجاري أو الترخيص.

اقرأ أيضا

اختبار الأختبارات اختبارات
10:57 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

في اليوم الثاني.. تعرف على خطوات التسجيل في اختبار ‫القدرة المعرفية الورقي

وزارة الطاقة
9:37 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بشرى للخريجين.. "الطاقة" تطرح عشرات الوظائف في جميع المناطق

الراتب - ريال 0 عملة
9:08 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

رسميًا.. تحديد موعد صرف إعانة التأهيل الشامل

الدعم السكني سكني
7:54 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بعد يومين من إيداعه.. تنويه مهم لمن لم يحصل على دعم سكني حتى الآن

اقرأ أيضا

فتح التقديم على عشرات الوظائف الطبية في وزارة الدفاع

توضيح من سكني بخصوص ضريبة التصرفات العقارية

ينتهي غدًا.. استمرار التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف بقطاع الطيران

تنبيه مهم من حساب المواطن للمقيمين خارج المملكة بخصوص صرف الدعم

خدمة اليوم.. 8 خطوات لطلب تحول خدمة ورقية إلى رقمية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 11:42 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من التسجيل في الزكاة

56 90 6 11:03 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على إلغاء أو إيقاف رخصة إنشائية

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف 6:46 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

مزايا بالجملة.. "هدف" يُعلن عن إقامة دورات تدريبية مجانية "عن بُعد"

العمالة المنزلية 10:04 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوت لطلب تأييد منح رصيد تأشيرات لاستقدام العمالة المنزلية

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
8:00 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

توضيح مهم حول تأثير إيقاف الخدمات على التسجيل في التأمينات

الدعم السكني سكني
7:54 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

توضيح مهم لمن لم يحصل بعد على الدعم الشهري من سكني

الراتب - ريال 0 عملة
12:54 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

براتب يصل لـ 11,250 ريال.. وظائف بالهيئة الملكية بالجبيل لحملة الدبلوم فأعلى

جامعة الملك عبدالعزيز
7:08 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

5bfbfae725277
11:07 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات للتقديم في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة

اختبار الأختبارات اختبارات
10:57 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

في اليوم الثاني.. تعرف على خطوات التسجيل في اختبار ‫القدرة المعرفية الورقي

ح099
10:11 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد صرف إعانة التأهيل الشامل ودعم سكني لهؤلاء

الطلاب اليوم الوطني
9:26 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

حتى الخميس.. الطلاب والمعلمون يواصلون الاحتفال باليوم الوطني

حرس الحدود
9:14 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

إحباط محاولة تهريب نحو 30 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير

الراتب - ريال 0 عملة
9:08 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

رسميًا.. تحديد موعد صرف إعانة التأهيل الشامل