خدمة اليوم.. 6 خطوات للتقديم في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، خطوات التقديم في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة.

ويقدم هذه الخدمة الإلكترونية صندوق تنمية الموارد البشرية، وهي تهدف إلى زيادة القوى العاملة الوطنية المتخصصة. اضافة اعلان

وأوضحت أن هذا يتم من خلال التدريب والتأهيل النوعي للعمل في القطاع الخاص، والتعاقد مع الجهات التدريبية المتميزة والمرخصة لتنفيذ البرامج التدريبية مباشرة مع الصندوق.





الخطوات



شروط استخدام الخدمة



المستندات المطلوبة



1 - تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية.2 - قدم على البرنامج.3 - أكمل جميع الأوراق المتعلقة بالبرنامج، بما في ذلك امتحانات القبول والمقابلات الشخصية.4 - سيتم إبلاغك بنتائج القبول بعد اعتماد الصندوق.5 - احتفظ بالنسخة الأصلية حتى تتخرج من البرنامج.6 - التزم بشروط اتفاقية الدعم الموقعة مع الصندوق.1 - أن يكون متفرغًا للتدريب وليس على رأس العمل في أي جهة حكومية أو خاصة.2 - لم يسبق دعمه في أي برنامج من برامج الدعم التي يقدمها الصندوق.3 - أن ينطبق عليه شروط القبول لدى الجهة التدريبية.4 - ألا يكون طالبًا منتظمًا في أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية.5 - ألا يكون مالكًا لمؤسسة أو يكون لديه سجل تجاري.6 - تقديم طلب الالتحاق مباشرة للجهات التدريبية التي يتم الإعلان عنها عبر موقع الصندوق.- بيانات التسجيل التجاري أو الترخيص.