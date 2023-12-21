حساب المواطن يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية

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تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية.





البرنامج يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية: اضافة اعلان



التسجيل في حساب المواطن لجميع المواطنين



شروط التسجيل في حساب المواطن:



خطوات التسجيل في حساب مواطن:



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



وتساءل المستفيد قائلا: "هل يوجد وقت مخصص لتقديم الإعتراض على الأهلية أم مفتوح طول أيام الشهر ؟".وردا على ذلك، أضاف البرنامج : "بإمكانك تقديم اعتراض على عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".في سياق متصل، يؤكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لموظفي القطاع الخاص التسجيل والاستفادة من الدعم مع أهمية توفر الشروط للحصول على الدعم المستحق من البرنامج.ويشدد برنامج حساب مواطن أنه لا يُميز في تسجيله على أساس نوع الوظيفة أو الحالة الوظيفية بين المواطنين.يجب لكي يتم التسجيل في حساب المواطن أن تتوافر كافة الشروط التي وضعها حساب المواطن وهي كالتالي:- يجب على من يريد التسجيل أن يكون حامل للجنسية السعودية.- يجب على من يريد التسجيل أن يمتلك اقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.- يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 18 عام.- يلزم أن يكون إجمالي دخل الأسرة أقل من الحد المانع للدعم.- يتم استلام مبلغ الدعم من خلال حساب بنكي مُفعل بالفعل.- يستلزم بأن تقوم بالموافقة على تطبيق كافة تعليمات حساب المواطن للتأهيل القادرين على العمل.- يجب تعبئة جميع البيانات بشكل دقيق وواضح واستيفاء تفاصيل الممتلكات والدخل.- عليك الذهاب إلى موقع حساب المواطن.- الضغط على كلمة “التسجيل الجديد”.- ملء كافة البيانات المطلوبة من رقم هاتفك ورقم الهوية وكلمة المرور.- يجب الضغط على كلمة “حفظ”.- سوف يتم إرسال رسالة إلى هاتفك، يجب إدخال كلمة المرور فيها.- يجب عليك تدوين كلمة مرور جديدة.- يجب الموافقة على كافة الشروط بعد قراءتها بدقة وتركيز.- يجب رفع المستندات والأوراق الواجب توافرها للتسجيل.- يلزم استكمال المعلومات الضرورية.- اضغط على كلمة “إرسال الطلب”.وتضمنت التعديلات التي أعلنها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر ،وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.