الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال أحد  المستفيدين بشأن الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية.

البرنامج يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية:اضافة اعلان


وتساءل المستفيد قائلا: "هل يوجد وقت مخصص لتقديم الإعتراض على الأهلية أم مفتوح طول أيام الشهر ؟".

وردا على ذلك، أضاف البرنامج : "بإمكانك تقديم اعتراض على عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

في سياق متصل، يؤكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لموظفي القطاع الخاص التسجيل والاستفادة من الدعم مع أهمية توفر الشروط للحصول على الدعم المستحق من البرنامج.

التسجيل في حساب المواطن لجميع المواطنين


ويشدد برنامج حساب مواطن أنه لا يُميز في تسجيله على أساس نوع الوظيفة أو الحالة الوظيفية بين المواطنين.

شروط التسجيل في حساب المواطن:


يجب لكي يتم التسجيل في حساب المواطن أن تتوافر كافة الشروط التي وضعها حساب المواطن وهي كالتالي:

- يجب على من يريد التسجيل أن يكون حامل للجنسية السعودية.
- يجب على من يريد التسجيل أن يمتلك اقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 18 عام.
- يلزم أن يكون إجمالي دخل الأسرة أقل من الحد المانع للدعم.
- يتم استلام مبلغ الدعم من خلال حساب بنكي مُفعل بالفعل.
- يستلزم بأن تقوم بالموافقة على تطبيق كافة تعليمات حساب المواطن للتأهيل القادرين على العمل.
- يجب تعبئة جميع البيانات بشكل دقيق وواضح واستيفاء تفاصيل الممتلكات والدخل.

خطوات التسجيل في حساب مواطن:


- عليك الذهاب إلى موقع حساب المواطن.
- الضغط على كلمة “التسجيل الجديد”.
- ملء كافة البيانات المطلوبة من رقم هاتفك ورقم الهوية وكلمة المرور.
- يجب الضغط على كلمة “حفظ”.
- سوف يتم إرسال رسالة إلى هاتفك، يجب إدخال كلمة المرور فيها.
- يجب عليك تدوين كلمة مرور جديدة.
- يجب الموافقة على كافة الشروط بعد قراءتها بدقة وتركيز.
- يجب رفع المستندات والأوراق الواجب توافرها للتسجيل.
- يلزم استكمال المعلومات الضرورية.
- اضغط على كلمة “إرسال الطلب”.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم


وتضمنت التعديلات التي أعلنها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر ،
وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرأ أيضا

رابط التقديم.. إسناد التابعة لـ"الصناعة" تُعلن عن برنامج تمهير لهؤلاء الخريجين

للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

بطاقة المتقاعد.. للموظف أم المتقاعد فقط؟

عاجل.. براتب 10 آلاف ريال.. وظائف لحاملي الثانوية في الهيئة الملكية بالجبيل

عاجل.. طريقة حجز موعد عبر تطبيق صحتي 1445

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي 9:01 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط قبول اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445

حساب المواطن 2:00 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط الاستعلام عن أهلية الدفعة 74 من حساب المواطن

حساب المواطن 6:04 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. "حساب المواطن" يكشف صحة إلزام المتزوج بتقديم عقد إيجار

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة 11:01 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يحذر من خطأ يوقف الدعم الشهري أثناء عملية التسجيل

اقرأ أيضا

الطماطم
9:03 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. زيادة أسعار الطماطم إلى الضعف في نجران

images
9:01 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

شهادات معتمدة.. الإعلان عن 122 دورة تدريبية مجانية في كافة المجالات

وزارة الصحة
8:39 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

الآن.. وزارة الصحة تفتح باب التقديم على وظائف لحملة البكالوريوس بدون خبرة

شركة روشن السعودية
7:35 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

بشرى للخريجين.. "روشن" تفتح باب التقديم لعشرات الوظائف في مختلف التخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-12-21 at 8.56.00 PM
10:00 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. "تعليم الرياض" يكشف عن تسمم 9 طالبات ويوضح آخر تطورات حالتهن الصحية

حساب المواطن
9:59 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

حساب المواطن يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية

وزارة الداخلية
9:00 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. أنهيا حياته بحيلة ماكرة وقاما بإخفاء الجثة.. تنفيذ حكم الشرع في وافدين بجازان

حساب المواطن
8:45 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

توجيه مهم من حساب المواطن للمطلقة حالة استلام الزوج الدعم الشهري

احكام
8:21 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

هل يمكن النظر في طلبات التملك التي تم إحياؤها بعد 1387هـ؟ إحكام توضح

الضمان الاجتماعي المطور
8:00 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات وشروط حصول مستفيدي الضمان الاجتماعي على سكن من وزارة الإسكان