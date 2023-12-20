عاجل.. شروط قبول اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445

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كشفت وزارة الموارد البشرية عن العديد من الخدمات للمواطنين، ومن بينها فرصة تقديم اعتراض بشأن عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور.





الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور اضافة اعلان



كيفية تقديم شكوى بشأن عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور



التعريف بالضمان الاجتماعي المطور:

