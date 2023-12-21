الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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عاجل.. طريقة ورابط الاستعلام عن أهلية الدفعة 74 من حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
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يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن  أهلية الدفعة 74 من حساب المواطن في المملكة والمقرر نزولها خلال الأيام القليلة المقبلة.

طريقة ورابط الاستعلام عن أهلية الدفعة 74 من حساب المواطناضافة اعلان

ويسعى البعض لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للاستفادة من الدعم الحكومي المقدم من خلال هذا البرنامج، حيث يزداد هذا البحث بشكل كبير قبيل صرف الدفعة الجديدة لشهر يناير 2024.

طريقة الاستعلام عن أهلية الدفعة 74


1- الدخول إلى موقع حساب المواطن.  من هنا
2- النقر على أيقونة “الاستعلام عن الأهلية”.
3- إدخال رقم الهوية الوطنية.
4- إدخال رقم الجوال.
5- إدخال رمز التحقق.
6- النقر على أيقونة “الاستعلام”.
بعد إدخال البيانات المطلوبة والضغط على أيقونة “الاستعلام”، ستظهر لك رسالة توضح ما إذا كنت مؤهلًا لحساب المواطن أم لا.

شروط الحصول على دعم برنامج حساب المواطن 1445


1- تتوفر بعض الشروط التي يجب توافرها للأشخاص الراغبين في الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن للعام 1445، وتشمل الشروط التالية:
2 - يجب أن يكون المستفيد حاملًا للجنسية السعودية.
3- يجب أن يكون لدى المتقدم بطاقة هوية سارية المفعول.
4- يجب أن يكون المستفيد مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.
5- يجب أن لا يكون المستفيد متورطًا في قضايا تتعارض مع الشرف والأمانة.
6- يجب أن لا يكون المستفيد مسجونًا أو مقيدًا في دور الإيواء.
7- يجب أن يكون دخل المستفيد الشهري مناسب وفقًا لمتطلبات البرنامج.
8- يجب أن تكون جميع البيانات الشخصية للمستفيد متطابقة مع السجلات الرسمية.

متى ينزل حساب المواطن:


وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن موعد نزول حساب المواطن هو يوم 10 من كل شهر ميلادي، وذلك بعد دراسة الأهلية لكافة المستفيدين.

وفي حال وافق يوم 10 من الشهر الميلادي على عطلة نهاية الأسبوع، فإن الوزارة تقوم بصرف الدعم في اليوم السابق أو التالي للعطلة، وذلك حسب ما يتوافق مع مصلحة المستفيدين.

وبناءً على ذلك فإن موعد نزول حساب المواطن لشهر يناير 2024 هو يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وذلك بعد دراسة الأهلية للمستفيدين.

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