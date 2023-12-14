عاجل.. حساب المواطن يحذر من خطأ يوقف الدعم الشهري أثناء عملية التسجيل

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حذر برنامج حساب المواطن من الوقوع في خطأ أثناء عملية التسجيل يتسبب في توقيف عملية الدعم.





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حساب المواطن

المستهدفون من حساب المواطن

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وقالت متابعة: "أنا ساكنة في إيجار أحط العنوان الوطني لصاحب العمارة أم عنوان وطني خاص فيني؟".وردا على ذلك قال الحساب: "لابد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك".في وقت سابق، دعا حساب المواطن، المستفيدين إلى استكمال بياناتهم بعد إجراء تحديث على الموقع الإلكتروني.وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "تم تحديث البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، يرجى الدخول إلى حسابك واستكمال البيانات المطلوبة ".وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.