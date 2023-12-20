عاجل.. "حساب المواطن" يكشف صحة إلزام المتزوج بتقديم عقد إيجار

هل يلزم تقديم عقد إيجار لـ "حساب المواطن"؟ اضافة اعلان



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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تفاعل حساب المواطن مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إلزام المتزوج بتقديم عقد إيجار.وقال المستفيد: "محدث آخر تحديث بحساب المواطن وأموري تمام بس جات خانة السكن حطيت شقة إيجار لازم يكون معي عقد إيجار علما بأني متزوج وعندي تابعين".وردا على ذلك، قال البرنامج : "في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوج" لا يلزمك توفر عقد إيجار".في وقت سابق، قال حساب المواطن، إن الحد المانع من استحقاق الدعم يختلف من أسرة لأخرى.وأضاف البرنامج ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها".وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦(من (هنا⁩ ".وتضمنت التعديلات التي أعلنها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر ،وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.