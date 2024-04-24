حساب المواطن يجيب.. ماهي المدة التي يمكن فيها الاعتراض على نتيجة الأهلية؟

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أوضح برنامج حساب المواطن، المدة التي يمكن خلالها للمستفيد الاعتراض على نتائج الأهلية .

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : "ما هي المدة التي يمكنني فيها الاعتراض على نتيجة الأهلية؟ وهل سيتم تعويضي؟".



الاعتراض على أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

