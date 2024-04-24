حساب المواطن يجيب.. ماهي المدة التي يمكن فيها الاعتراض على نتيجة الأهلية؟

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أوضح برنامج حساب المواطن، المدة التي يمكن خلالها للمستفيد الاعتراض على نتائج الأهلية .
جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : "ما هي المدة التي يمكنني فيها الاعتراض على نتيجة الأهلية؟ وهل سيتم تعويضي؟".
الاعتراض على أهلية حساب المواطنوأجاب حساب المواطن، بقوله : "نعم، يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية، وفي حال قبول الاعتراض يتم تعويض المستفيد عن الفترة الماضية بأثر رجعي في حال احقيتة أقصاه 5 أشهر".
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.