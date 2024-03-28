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عاجل.. بشرى من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم وعدم تأثره بهذه العوامل

حساب المواطن
حساب المواطن
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نفى حساب المواطن تأثير نوع السكن، سواءً كان إيجارًا أو ملكًا، على قيمة الدعم المقدم من البرنامج.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، ويختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها".اضافة اعلان
وأضاف: "وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا).


قيمة استحقاق حساب المواطن

وتختلف قيمة الاستحقاق من أسرة لأخرى، فيما تتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.
وحدد حساب المواطن، خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".


الدعم الإضافي 

وأعلن حساب المواطن أن الدفعة 77 تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية العام الجاري.
وجاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في يناير الماضي، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
وتضمن القرار أيضًا الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.


كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

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