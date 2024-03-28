عاجل.. بشرى من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم وعدم تأثره بهذه العوامل

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نفى حساب المواطن تأثير نوع السكن، سواءً كان إيجارًا أو ملكًا، على قيمة الدعم المقدم من البرنامج.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، ويختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها".

وأضاف: "وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا).



وعليكم السلام،حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، ويختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩،نسعد بخدمتك March 28, 2024

قيمة استحقاق حساب المواطن



الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟

