هل التسجيل في تطبيق توصيل الطلبات يؤثر على الدخل أو الاستحقاق؟.. حساب المواطن يرد

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع سؤال يقول :" هل التسجيل في تطبيق توصيل الطلبات يؤثر على الدخل او الاستحقاق في حساب المواطن؟".



الإفصاح عن الدخل الإضافي:



تقديم إيداع الدفعة 77 من حساب المواطن:



الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

