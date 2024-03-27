هل التسجيل في تطبيق توصيل الطلبات يؤثر على الدخل أو الاستحقاق؟.. حساب المواطن يرد

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تفاعل حساب خدمة
المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع سؤال يقول :" هل التسجيل في تطبيق
توصيل الطلبات يؤثر على الدخل او الاستحقاق في حساب المواطن؟".
الإفصاح عن
الدخل الإضافي:ورد الحساب عبر
موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" في حال وجود دخل إضافي لابد من
الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم،
ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية.. اضغط هنا
وفي وقت سابق، دعا حساب المواطن، أولئك الذين لم يحصلوا على مبلغ الدعم على الرغم من تلقيهم إشعارًا بأن حالة "الدفعة مدفوعة" بمراجعة البنك.
وردًا على استفسار لأحد المتابعين: "مؤهل ولم ينزل لي شيء للشهر الثاني"، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة".
وأضاف: "وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيس "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".
تقديم إيداع الدفعة 77 من حساب المواطن:وأعلن المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن مؤخرًا، أنه "نظرًا لتزامن موعد إيداع دفعة شهر إبريل مع اول أيام عيد الفطر المبارك، تقرر تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن لتكون يوم الأربعاء 3 من إبريل 2024م".
الدعم الإضافي وتشمل الدفعة 77 الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية العام الجاري.
كم الدعم الإضافي؟يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.
أهلية حساب المواطنويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكنك التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.