لديه سجل تجاري نشط والدخل (صفر) هل يؤثر على أهلية حساب المواطن؟

أ أ

قال حساب المواطن، إن امتلاك سجل تجاري لا يؤثر على الأهلية في برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول إن لديه سجلاً تجاريًا نشطًا والدخل (صفر) فهل يؤثر على أهلية حساب المواطن؟.

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه".

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا)".

وعليكم السلام،يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك March 27, 2024

أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

