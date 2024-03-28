عاجل.. بعد تقديم دفعة أبريل في حساب المواطن.. ما المقصود باستقلالية السكن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال وجهه أحد الأشخاص للبرنامج يتساءل فيه عن "استقلالية السكن".



استقلالية السكن في حساب المواطن:



إيداع دفعة أبريل:



إيقاف الخدمات في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "ما المقصود من إثبات استقلالية السكن؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك الدخول إلى حسابك "ملف المستفيد- المرفقات"، نسعد بخدمتك ".وكان حساب المواطن، قد أعلن عن تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في البرنامج لتكون يوم الأربعاء 3 أبريل 2024م.وأوضح البرنامج أن ذلك نظراً لتزامن موعد إيداع دفعة شهر أبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك.كما أجاب حساب خدمة المستفيدين، على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية وجود حل حالة تجميد حسابه البنكي بالرغم من كونه "نشط" في حساب المواطن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي إيقاف خدمات وفي الأشهر الماضية كنت أقدر أسحب المبلغ أو تحويله تم تجميد الحساب من البنك ولا أستطيع السحب أو التحويل أو تنشيط الحساب.. هل في حل؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام ، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.. نسعد بخدمتك".