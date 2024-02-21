جهّز أوراقك.. وزارة الدفاع تطرح وظائف شاغرة بالقوات الجوية الملكية

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أعلنت
وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، دعوة الخريجين الحاصلين على
الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.
وزارة
الدفاع تطرح وظائف شاغرة بالقوات الجوية الملكيةوأوضحت
أن الإعلان يأتي لشغل عدد 9 وظائف معلنة ومشمولة بسلم الموظفين العام "فنية"
من المرتبة "السادسة" إلى "الثامنة" الراغبين بالتقديم عليها
من خلال بوابة التوظيف الموحدة "جدارات"، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة
التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف
- مطور برامج.
- مترجم مساعد.
- مهندس مدني مساعد.
- مهندس معماري مساعد.
- مهندس اتصالات مساعد.
- مهندس إلكترونيات مساعد .
- فني دعم تقنية معلومات ممارس.
- فني هندسة كهربائية ممارس ثاني .
أماكن
العمل-
الطائف.
- الظهران.
- تبوك.
- الرياض.
- الطائف.
- حفر الباطن.