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جهّز أوراقك.. وزارة الدفاع تطرح وظائف شاغرة بالقوات الجوية الملكية

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وظائف وزارة الدفاع تطرح وظائف شاغرة بالقوات الجوية الملكية
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أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، دعوة الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.اضافة اعلان

وزارة الدفاع تطرح وظائف شاغرة بالقوات الجوية الملكية

وأوضحت أن الإعلان يأتي لشغل عدد 9 وظائف معلنة ومشمولة بسلم الموظفين العام "فنية" من المرتبة "السادسة" إلى "الثامنة" الراغبين بالتقديم عليها من خلال بوابة التوظيف الموحدة "جدارات"، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف


- مطور برامج.
- مترجم مساعد.
- مهندس مدني مساعد.
- مهندس معماري مساعد.
- مهندس اتصالات مساعد.
- مهندس إلكترونيات مساعد .
- فني دعم تقنية معلومات ممارس.
- فني هندسة كهربائية ممارس ثاني .

أماكن العمل

- الطائف.
- الظهران.
- تبوك.
- الرياض.
- الطائف.
- حفر الباطن.

موعد التقديم

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/08/29هـ الموافق 2024/03/10م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/09/04هـ الموافق 2024/03/14م.

طريقة التقديم

- التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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