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كشفت منصة جدارات، عن أسهل طريقة للتسجيل بها مع تفعيل واكمال الملف الشخصي.





طريقة إكمال الملف الشخصي في منصة جدارات بنسبة 100% اضافة اعلان



طريقة إكمال الملف الشخصي في منصة جدارات



انطلاق المرحلة الثانية من الإصدار التجريبي لـ "جدارات"



المرحلة الأولى من إطلاق منصة "جدارات"



وعلى حسابها في منصة "إكس"، أنه تم اطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف لتكون بديلا عن منصة جدارة للتوظيف التي تندرج تحت منصة مسار، وذلك اعتبارا من يوم 13/3/1444 هـ .وأوضحت أنه بالنسبة للمتقدمين سابقا على نظام جدارة او جدارة بلس فسيتم نقل بياناتهم تلقائيا، مع احتفاضهم بنقاط المفاضلة التي حصلوا عليها، ولن تتأثر الافضلية او الترتيب بعملية النقل من جدارة الى المنصة، وأنه يمكن إكمال الملف الشخصي من خلال الخطوات التالية:1 - قم بزيارة صفحة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات من هذا الرابط https://jadarat.sa2 - قم باختيار تسجيل الدخول إذا كنت تملك حساب في منصة النفاذ الوطني الموحد.3 - بعدها ستنتقل إلى صفحة الدخول النفاذ الوطني سجل المعلومات ثم ستنتقل إلى وضع كلمة مرور جديدة.4 - بعدها سيطلب منك توثيق الإيميل والجوال عبر إرسال رسالة تحتوي على كود لل توثيق.5 - تعبئة البيانات الاساسية رقم الجوال والإيميل والمنطقة والمدينة.6 - طلب إكمال بيانات المؤهل الدراسي قم بإضافة المؤهل رقم برفقة.7 - اختيار التفصيلات المناسبة لكل سموحة.وفي وقت سابق، انطلقت المرحلة الثانية من الإصدار التجريبي للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، التي تتضمن خدمات جديدة ومطورة في مسار التوظيف لمنشآت القطاع الخاص؛ بهدف تحسين آلية عرض الوظائف وسهولة وصول الباحثين عن عمل للفرص الوظيفية.ويتيح الإصدار الجديد، لمنشآت القطاع الخاص، إنشاء ملفات تعريفية للتعريف بالمنشأة، ونشر قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، وجدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، كما يمكنها استكمال جميع أنشطة التوظيف عبر منصة "جدارات".وتم نقل بيانات أصحاب العمل في القطاع الخاص من البوابة الوطنية للعمل "طاقات" إلى منصة "جدارات" للاستفادة من خدمات التوظيف المقدمة على منصة "جدارات".يذكر أن المرحلة الأولى من إطلاق منصة "جدارات" قد انطلقت في أكتوبر 2022، حيث يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير وتشغيل المنصة والأشراف عليها؛ وذلك بهدف توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة الوصول لفرص العمل، وتحسين المنصة لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين.