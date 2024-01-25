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ما هي مدة الانتظار التي يحتاجها المستفيد من تحويله كتابع إلى مستقل في حساب المواطن؟

حساب-المواطن-1
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من مواطن يتساءل فيه عن المدة التي يحتاجها بعد حذفه كتابع وتسجيله كمستقل في حساب المواطن لأجل استمرار الدعم الشهري.اضافة اعلان

مدة الانتظار من تابع لمستقل في حساب المواطن:


وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه " السلام عليكم .. عند إزالتي كتابع من عند الأب والرغبة في التسجيل كمستقل هل يوجد فترة انتظار مدة شهر بعد ما يتم إزالتي بعدها ودي أسجل من غير مده انتظار الاستحقاق".

وجاء الرد :" وعليكم السلام.. لا يلزمك ذلك، وبإمكانك التسجيل من خلال الرابط http://Portal.ca.gov.sa عن طريق (تسجيل جديد، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب)، وفي حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابع "غير مؤهل" في حساب رب الأسرة ولا يلزمه حذفك".

تغيير البيانات قبل ظهور الأهلية:


أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن إمكانية تغيير البيانات قبل ظهور الأهلية.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : " أقدر أغير بياناتي قبل ظهور أهلية الشهر القادم؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول : "نعم ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه إلى حسابك " ملف المستفيد" وتحديث البيانات ثم الضغط على أيقونة حفظ".

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