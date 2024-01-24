عاجل.. طالب الجامعة كيف يكون مستقلا في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل طالبة جامعية والتي تتساءل فيه عن كيفية تسجيلها كمستفيد مستقل في حساب المواطن.
تسجيل طالب الجامعة في حساب المواطن:
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وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسار من طالبة جامعية تقول فيه : " السلام عليكم..أنا طالبة جامعية وأهلي يستلمون حساب مواطن وأنا ليس من التابعين أقدر أسجل لحالي؟".
وجاء الرد :" وعليكم السلام.. يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك " ملف المستفيد - المرفقات".
تغيير بيانات العمر في حساب المواطن:
أيضا تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسارا في وقت سابق من أحد المواطنين عن كيفية تغيير البيانات الخاصة بعمر المستفيد.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم، أختي دخلت ١٨ بالهجري.. هل مفروض ندخل الحساب ونغير الفئة العمرية يدوياً أو سيتم تغيرها تلقائي من النظام؟".
وجاء الرد : " وعليكم السلام ، يتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن، نسعد بخدمتك ".
تسجيل حاملي بطاقات التنقل في حساب المواطن:
كما تفاعل أيضا مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن كيفية تسجيل حاملي بطاقات التنقل لأجل استحقاق الدعم.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : "السلام عليكم.. عندي حصر القبائل النازحة أقدر أسجل في حساب المواطن؟ ووش المتطلبات".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " وعليكم السلام.. بإمكان حاملي بطاقات التنقل ( القبائل النازحة ) التسجيل في البرنامج من خلال http://Portal.ca.gov.sa طريق "تسجيل جديد ، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب".