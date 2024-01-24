الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طالب الجامعة كيف يكون مستقلا في حساب المواطن؟

حساب مواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل طالبة جامعية والتي تتساءل فيه عن كيفية تسجيلها كمستفيد مستقل في حساب المواطن.

تسجيل طالب الجامعة في حساب المواطن:اضافة اعلان


وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسار من طالبة جامعية تقول فيه : " السلام عليكم..أنا طالبة جامعية وأهلي يستلمون حساب مواطن وأنا ليس من التابعين أقدر أسجل لحالي؟".

وجاء الرد :" وعليكم السلام.. يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك " ملف المستفيد - المرفقات".

تغيير بيانات العمر في حساب المواطن:


أيضا تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسارا في وقت سابق  من أحد المواطنين عن كيفية تغيير البيانات الخاصة بعمر المستفيد.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم، أختي دخلت ١٨ بالهجري.. هل مفروض ندخل الحساب ونغير الفئة العمرية يدوياً أو سيتم تغيرها تلقائي من النظام؟".

وجاء الرد : " وعليكم السلام ، يتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن، نسعد بخدمتك ".

تسجيل حاملي بطاقات التنقل في حساب المواطن:


كما تفاعل أيضا مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن كيفية تسجيل حاملي بطاقات التنقل لأجل استحقاق الدعم.

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : "السلام عليكم.. عندي حصر القبائل النازحة أقدر أسجل في حساب المواطن؟ ووش المتطلبات".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " وعليكم السلام.. بإمكان حاملي بطاقات التنقل ( القبائل النازحة ) التسجيل في البرنامج من خلال http://Portal.ca.gov.sa  طريق "تسجيل جديد ، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب".

اقرأ أيضا

عاجل.. "الأحوال المدنية" توضح غرامة وطريقة تجديد الهوية حال رفض نظام "أبشر"

لجميع المواطنين.. دورة مجانية عن بُعد في الأمن السيبراني

عاجل.. تنتهى الفرصة غدًا.. رابط التقديم على أكثر من 16 ألف وظيفة في 200 شركة كبرى

عاجل.. صرف معاشات التقاعد في هذا الموعد

"تقويم التعليم" تصدر الدليل المرئي للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 3:00 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. مضاف كتابع في الضمان الاجتماعي.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

حساب المواطن 11:06 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يجيب عن حالة نادرة بشأن المطلقة.. كيف تستفيد من الدخل الشهري؟

حساب المواطن 11:04 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. وقت محدد أم طوال الشهر.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إضافة التابعين

حساب المواطن 10:04 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

هل يؤثر فتح السجل التجاري على قرض الزواج؟

اقرأ أيضا

هدف
2:25 م الأربعاء، 24 يناير 2024

شهادة معتمدة.. "هدف" يطرح دورة مجانية معتمدة عن بُعد في مجال خدمة العملاء

حساب المواطن - التسجيل
1:17 م الأربعاء، 24 يناير 2024

تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي

منشآت
12:58 م الأربعاء، 24 يناير 2024

"منشآت" تطرح دورة تدريبية مجانية عن بُعد في الأمن السيبراني

الحقيبة المدرسية 3
12:41 م الأربعاء، 24 يناير 2024

5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
12:00 ص الخميس، 25 يناير 2024

بدون عمل ويسكن مع والده.. هل يمكن تسجيله في حساب المواطن؟

حساب مواطن
11:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. طالب الجامعة كيف يكون مستقلا في حساب المواطن؟

أهم 10
10:05 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. المحرمون من عطلة العيدين وتحذير الدفاع المدني وبيان "الصحة" بشأن مرض خطير

الدفاع المدني - برق - رعد
9:03 م الأربعاء، 24 يناير 2024

تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: "ابقوا في أماكن آمنة"

صندوق التنمية العقارية
8:00 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. بشكل شهري أم دفعة واحدة.. الصندوق العقاري يوضح كيفية إيداع مبالغ الدعم

تعليق تمائم القرآن - حكم ذلك
7:48 م الأربعاء، 24 يناير 2024

يعلق التمائم من القرآن و من غيره بقصد دفع الشر من العين.. ما حكمه؟