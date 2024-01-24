عاجل.. طالب الجامعة كيف يكون مستقلا في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل طالبة جامعية والتي تتساءل فيه عن كيفية تسجيلها كمستفيد مستقل في حساب المواطن.





تسجيل طالب الجامعة في حساب المواطن: اضافة اعلان



تغيير بيانات العمر في حساب المواطن:



تسجيل حاملي بطاقات التنقل في حساب المواطن:



وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسار من طالبة جامعية تقول فيه : " السلام عليكم..أنا طالبة جامعية وأهلي يستلمون حساب مواطن وأنا ليس من التابعين أقدر أسجل لحالي؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام.. يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك " ملف المستفيد - المرفقات".أيضا تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسارا في وقت سابق من أحد المواطنين عن كيفية تغيير البيانات الخاصة بعمر المستفيد.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم، أختي دخلت ١٨ بالهجري.. هل مفروض ندخل الحساب ونغير الفئة العمرية يدوياً أو سيتم تغيرها تلقائي من النظام؟".وجاء الرد : " وعليكم السلام ، يتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن، نسعد بخدمتك ".كما تفاعل أيضا مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن كيفية تسجيل حاملي بطاقات التنقل لأجل استحقاق الدعم.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : "السلام عليكم.. عندي حصر القبائل النازحة أقدر أسجل في حساب المواطن؟ ووش المتطلبات".وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " وعليكم السلام.. بإمكان حاملي بطاقات التنقل ( القبائل النازحة ) التسجيل في البرنامج من خلال http://Portal.ca.gov.sa طريق "تسجيل جديد ، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب".